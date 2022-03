Am Mittwoch öffnet in Waldbrunn ein wöchentlicher Wochenmarkt. Foto: Hofherr

Waldbrunn. (hof) Premiere in Waldbrunn: Am morgigen Mittwoch öffnet erstmals ein Wochenmarkt, der in der Folge regelmäßig im Hohen Odenwald angeboten werden soll. Organisiert und betrieben wird er von Ranch-Märkte, einer Gemeinschaft, die bereits in anderen Gemeinden in der Region – Neckargerach, Reichartshausen, Schönbrunn, Haag, Limbach – Markterlebnisse ermöglicht.

Ein Jahr nach dem 650. Marktjubiläum des Ortsteils Strümpfelbrunn (wir berichteten), startet hier am morgigen Mittwoch der Wochenmarkt. An historischer Stelle, in der Alten Marktstraße 4 (also auf dem Vorplatz des Rathauses) werden die Stände aufgebaut. Im Vorfeld waren zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen und zu entscheiden, im Austausch mit der Gemeinde waren u. a. die Öffnungszeiten zu erörtern und festzulegen. Um auch den Bedürfnissen berufstätiger Bürger gerecht zu werden, kam man zu der Entscheidung, einen Nachmittagsmarkt anzusiedeln. Los geht es nun in einer knapp 100 Quadratmeter großen Zeltanlage, die einmal wöchentlich – jeweils mittwochs ab 14 Uhr (und bis 17 Uhr) – mit einem umfangreichen Angebot auf Kunden wartet.

Das Marktangebot reicht von Obst und Gemüse, saisonal direkt von regionalen Erzeugern und Bauernhöfen, über fangfrischen und geräucherten Fisch, bis hin zu einer Feinkosttheke. Da man vonseiten der Organisatoren auf die Struktur eines bäuerlichen Marktes Wert legt, werden auch Kraut, sauere Bohnen und weitere eingelegte Gemüsesorten angeboten, ebenso Wurst- und Käse, Brotaufstriche und vieles mehr.

Geleitet wird der Waldbrunner Wochenmarkt von "Tante Lilli" aus dem Ranch-Märkte-Team. "Liebevoll werden Kunden bedient. Dabei hat Tante Lilli immer ein nettes Wort auf den Lippen, hört zu und schließt sich gerne einem Marktplausch an", verspricht man im Vorfeld. Der Markt soll zu einem ganzheitlichen Erlebnis werden, das über den reinen Einkauf hinaus geht.

Verfolgt werden soll das Prinzip des "Miteinanders", der Markt soll zum festen Bestandteil des Gemeindelebens werden. Zeitgleich mit dem Wochenmarkt geht selbst auch die Markt-App "Wochenmarkt Waldbrunn" an den Start. Der Beitrittslink soll sich zeitnah unter www.ranch-märkte.de finden. Via App können Interessierte tagesaktuelle Infos über den Wochenmarkt erhalten, auch Vorbestellungen sind damit möglich.