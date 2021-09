Eberbach (fhs) 15 Angebote an 18 Terminen zwischen Oktober und Dezember macht die Volkshochschule (VHS) mit ihrer Herbst-Veranstaltungsreihe. Sie trägt heuer den Titel "Kultur-Rascheln".

Nach den Beschränkungen der Pandemie-Lockdowns 2020 und ’21 besteht wieder die Möglichkeit, gemeinsam Kultur zu erleben und Veranstaltungen zu besuchen. Die Veranstaltungspartner der VHS steuern diesmal unterschiedliche kulturelle Aspekte bei: vom Mutmacher-Film zu neuen Lebensformen über die Jubiläen "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" oder "600 Jahre Thalheimsches Haus" bis zum Kindertheater mit Schwein und einem Sams-Auftritt vor Weihnachten. Auftakt macht wie bereits berichtet Eberbachs Anteil am Europäischen Filmfestival der Generationen am 5. Oktober. Das Kulturamt der Stadt Eberbach lädt ein, die Dokumentation neuer Lebensformen anzusehen.

An einer anschließenden Diskussion nehmen Vertreter der Solidarischen Landwirtschaft aus Eberbach teil: Katharina und Stefan Klein sowie Michael Scheurig erläutern die Kooperation mit einem Partner-Landwirt. Ina Bayer spricht als Mitglied einer Hofgemeinschaft und Endverbraucherin.

Hintergrund > 5. Okt., 19 Uhr: Film "Zeit für Utopien" mit Diskussion, Stadthalle > 13. Okt., 17 Uhr: Film "Haymatloz - Exil in der Türkei", T-Café U. Talstr. [+] Lesen Sie mehr > 5. Okt., 19 Uhr: Film "Zeit für Utopien" mit Diskussion, Stadthalle > 13. Okt., 17 Uhr: Film "Haymatloz - Exil in der Türkei", T-Café U. Talstr. 19 > ab 14. Okt., 19 Uhr (Acht Termine) Kurs Autobiografisches Schreiben", Gemeinschaftsschule, Steigestr. 105 > 16. Okt., ab 15.45 Uhr Zeichnen für Kids (6-14), VHS, Bussemerstr. 2 a > 17. Okt., 16 Uhr, Vortrag "600 Jahre Thalheimsches Haus", Stadthalle > 21. Okt., 15.30 Uhr Leseclub mit "Die Kandidatin", Stadtbibliothek > 21. Okt., 19.30 Uhr BLB-Theater "Professor Unrat", Stadthalle > 25. Okt., 15 Uhr Kindertheater Cowboy Klaus/Schwein Lisa", Stadthalle > 3. Nov., 19.30 Uhr: Vortrag Dichterin Margret Weiss, Rathausfoyer > 10. Nov., 19 Uhr: Abend der Begegnung mit jüdischer Gemeinde Heidelberg, Evang. Gemeindehaus > 12. Nov., 18 Uhr: Mediterraner Zwei-Pers.-Kochkurs, Gemeinschaftsschule > 14. Nov. 13.29 Uhr Exkursion zur Synagoge Heidelberg, ab Evang. Gemeindehaus (Anmeldung erforderlich) > ab 14. Nov. Vier ökumenische Friedensgebetsandachten (So 18.30 Uhr , St. Joh. Nepomuk, Mo, 14.11. 19 Uhr Neuapost. Kirche, Di 19 Uhr FeG-Zentrum, Mi, 17.11, 19 Uhr Michaelskirche) > 25.Nov., 19.30 Uhr: BLB-Theater "Unser Mann in Havanna", Stadthalle > 3. Dez., 15 Uhr Kindertheater " Sams feiert Weihnachten", Stadthalle (fhs)

Die BLB-Theaterstücke "Professor Unrat" nach Heinrich Mann und "Unser Mann in Havanna" sowie Paul Maars "Das Sams feiert Weihnachten" sind weitere Beiträge der Stadt zum Programm.

Das Stadtarchiv steuert einem Vortag über die Eberbacher Dichterin Margret Weiss bei. Die Schwiegertochter von Bürgermeister Dr. John Gustav Weiß war aus den USA nach Deutschland zurück gekehrt und hat in Eberbach einen Gedichtband veröffentlicht. Vor genau 50 Jahren ist sie gestorben. Zudem gibt es einen Vortrag über "600 Jahre Thalheimsches Haus" umrahmt durch Gedichte und Mundart, bei dem auch des Besuchs der Mutter von Queen Viktoria vor 180 Jahren in der Stadt gedacht werden soll.

Hans-Peter Fink gibt für die VHS einen Kurs "Autobiografisches Schreibatelier" mit acht Abenden ab 14. Oktober. Christian Schura lädt Kinder zu einem Samstagnachmittags-Workshop "Zeichnen" ein. Als "Best-Friends-Day" gibt Alexandra Wäsch einen mediterranen Kochkurs für zwei Personen.

Der Interkulturelle Frauentreff "T-Café" beteiligt sich mit dem Film "Haymatloz - Exil in der Türkei". Er erinnert an das Schicksal jüdischer Emigranten, die in der Türkei an einer Universitätsreform mitwirkten und das kulturelle Leben dort mit prägten. Keriman Bozkurt und Nathalie Hampel laden ein, mit dem Werk der Filmemacherin Eren Önsöz dieses vergessene Kapitel deutsch-türkischer Geschichte kennen zu lernen.

Die Stadtbücherei veranstaltet einen Leseclub mit Rena Ott-Seidel zu Constantin Schreibers Zukunftsvisions-Buch "Die Kandidatin" (mit einer Muslima als möglicher Bundeskanzlerin) sowie eine Aufführung der Wolfsburger Figurentheater-Compagnie mit dem Kinderstück "Cowboy Klaus und sein Schwein Lisa" am 25. Oktober.

Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet einen Abend der Begegnung "LeChajim - zum Leben". Am 10. November kommen Mitglieder der jüdischen Gemeinde Heidelberg ins evangelische Gemeindehaus, um über jüdisches Leben heute in Deutschland zu sprechen. Am 14. November führt ein Ausflug in die Synagoge nach Heidelberg, zu dem man sich zuvor anmelden muss (Ev. Gemeindebüro, Telefon 0 62 71 / 47 87).

Vier ökumenische Friedensgebet-Andachten sollen an vier Terminen in vier verschiedenen Gotteshäusern Kraft vermitteln, für den Frieden einzutreten.Biblische und literarische Texte, Gebete und Momente der Stille sind geplant in der katholischen und evangelischen Kirche, der Freien evangelischen Gemeinde (Berliner Straße 2) und bei der Neuapostolischen Kirche (Schafwiesenweg 26).

Info: Ausführliche Programminfos stehen auf dem Herbstreihe-Flugblatt oder unter www.vhs-eb-ng.de