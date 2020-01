Nicht nur auf dem 1606er Union Jack fehlt das irische Andreaskreuz – auch durch den Brexit fehlt was: mit der von Konditorgeselle Sebastian Kachler kreierten „friend- ship“-Torte reagiert Birgit Strohauer-Valerius’ Café Viktoria darauf. Foto: Felix Hüll

Eberbach. (fhs) Eine englische Illusion hat schon viele Gäste in Eberbachs Friedrichstraße 5 bis 9 geführt. Wird der Abschied des Vereinigten Königreichs von Europa daran etwas ändern?

Die Legende um die Viktoria-von-Eberbach-Torte des auch Viktoria genannten Cafés von Birgit Strohauer-Valerius zählt zu den historischen Geschäftssäulen des Familienbetriebs. So ist auch die heutige historische Zäsur für die Insel Anlass für die Konditorei, ihren Tortenkreationen eine weitere Sonderausgabe hinzuzufügen. "Politisch möchte ich keine Stellung beziehen. Da muss man neutral sein," erklärt Birgit Strohauer-Valerius. "Unsere Überlegung jetzt aber war, eine Torte zu machen, die unsere freundschaftliche Verbundenheit zeigt." So erhielt im Vorfeld des "Brexit"-Datums Konditorgeselle Sebastian Kachler den Auftrag, etwas zu entwerfen.

Heraus kam die "friendship"-Torte, ein Pfefferminz-Schokolade-Erlebnis. Es mag ein wenig inspiriert worden sein von der vermeintlichen englischen Gewohnheit, nach dem Abendessen Minzpastillen als "After Dinner Mints" zu reichen, "und weil wir noch nichts mit Minze in der Tortenkollektion haben," ergänzt Kachler.

"Wir hatten im Januar dieses Jahres mehr Bestellungen als in den Jahren zuvor. Vielleicht ist das wegen der Befürchtung, dass sich durch den Brexit doch etwas ändern wird." Birgit Strohauer-Valerius sagt, es seien zwar nicht sehr viele Kunden, die eine Viktoria-Torte ordern. Aber sie schicke immer wieder Pakete auf dem Luftweg nach England.

Einheimische beschenken damit Empfänger in England. Oder die Kunden sind selbst Engländer, die davon wissen. Von der Insel aus ordern sie via Internet in Eberbach ihre Lieferung.

Da reisen nicht nur die Viktoria-Torte, sondern auch die "William & Kate"- oder die Krönungstorte über den Kanal. Von vielen Eberbachern eher wenig beachtet sind Visiten von Engländern, wie von deutschen Gruppen, die auf den Spuren der Marie-Louise Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld, späterer Fürstin von Leiningen und Herzogin von Kent eine spezielle Führung auch in Eberbach buchen. Dabei machen diese auch einen Abstecher ins Café Viktoria.

Hintergrund Wo ist die Queen Victoria 1819 geboren? Bei Eberbach oder in London? Roland Vetter hat sich die Geschichte vorgeknöpft und im Eberbacher Geschichtsblatt 2007 der Ortslegende die historischen Fakten gegenübergestellt. Tatsache ist, dass die Mutter der Ahnin von Queen Elizabeth II. als Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saal-feld erst einen [+] Lesen Sie mehr Wo ist die Queen Victoria 1819 geboren? Bei Eberbach oder in London? Roland Vetter hat sich die Geschichte vorgeknöpft und im Eberbacher Geschichtsblatt 2007 der Ortslegende die historischen Fakten gegenübergestellt. Tatsache ist, dass die Mutter der Ahnin von Queen Elizabeth II. als Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saal-feld erst einen leiningischen Fürsten heiratete, der starb. Die Witwe freite der Herzog Edward von Kent. Beide wurden Eltern der späteren Königin Victoria von England, die 1837 bis 1901 regierte. Der Legende nach soll die hochschwangere Mutter Victoire ihre Tochter unweit von Eberbach auf einem (Neckar-)Schiff entbunden haben. Als gesichert gilt jedoch Victorias Geburt am 24. Mai 1819 im Kensington-Palast in London. Aber die Ortslegende verhilft der Strohauer-Torte seit 1962 zu royalem Glanz. (fhs)

Es heißt ja irgendwie sowohl nach der Mutter als auch nach der eigentlichen englischen Queen. Strohauer-Valerius rechnet nicht damit, dass die neue Staatsverfassung etwas am Interesse der Leute an der Geschichte ändert, wie sie beispielsweise die Fremdenführerin Brigitte Dieffenbach vermittelt. Seit 2019 ist das Eberbacher Café über eine Frankfurter Event-Agentur in diese Tourangebote eingebunden. 2020 sind die "Altherzogin-von-Kent-Führungen für die Samstage 7. März, 18. April, 10. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 8. August und 5. September jeweils ab 11 Uhr geplant. " Frau Dieffenbacher hat sich vom Theater Darmstadt ein Kleid schneidern lassen, trägt einen ganz besonderen Hut und tritt als Victoria auf. Sie hat eine Gästeführerlizenz fürs Neckartal und den Odenwald."

Dieses "Besucher anlocken" hatte Heiner Strohauer, der Vater der heutigen Inhaberin, auf dem Schirm, als er 1962 bei einer internationalen Tagung in Stockholm das Dessert eines Festbanketts übernahm: Er empfand das Rezept eines Schweizer Patissiers nach und schuf - wegen der Eberbacher Legende um die Geburt Viktorias 1819 – jene spezielle Viktoria-Kreation als Orange-Wein-Sahne-Torte, verziert mit Biskuit-Rouladen. Diese ließ Strohauer medienwirksam Prominenten wie Bundeskanzler Helmut Kohl, Frankreichs Präsidenten François Mitterrand und selbst Königin Elisabeth II. zukommen.

2022 jährt sich Strohhauers Innovation das 60ste Mal – das 50er-Jubiläum der Viktoria-Torte wurde mit einem großen Straßenfest samt 50-Kilo-Gebäck gefeiert. KG-Kuckuck-Aktive erschienen dazu als Soldaten der Buckingham-Palast-Wache "Grenadier-Guards" in roter Uniform samt Bärenfellmütze.

Was Strohauer-Valerius in zwei Jahren ausrichten wird, will sie jetzt noch nicht verraten- Sicher aber ist: der Brexit wird auch hierauf keine Auswirkung haben.