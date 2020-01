Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. 650 Kursangebote versammelt das neue VHS-Programm fürs kommende Halbjahr. Und ganz egal, wo man die eignen Interessen und thematischen Vorlieben verortet, bei Gesellschaftlichem, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Ernährung, Sprachen oder beruflicher Weiterbildung: die Volkshochschule ist auf Zack. Fast unmöglich, beim Durchblättern des ab 17. Februar gültigen Programmhefts nicht fündig zu werden – und das auch an Stellen, wo man gar nicht gesucht hat. Leiterin Barbara Coors und Fachbereichsleiterin Daniela Rosenbaum haben jetzt das Heft und was es an Neuigkeiten enthält vorgestellt. Für Coors, die sich ab März nach elf Jahren aus der VHS Eberbach-Neckargemünd verabschiedet, ist es das letzte von ihr verantwortete Programm.

An Partnern, die sich die VHS im neuen Semester an Bord geholt hat, wäre da zunächst der NABU, der in einem Vortrag und anschließend bei einer Exkursion auf dem Breitenstein die Bestimmung von Vogelstimmen lehrt. Erstmals dabei ist der neue Leiter des Stadtarchivs Marius Golgath, der am Beispiel der Eberbacher Gerberfamilie Balde Lokalgeschichte näherbringen möchte. Sportliche Menschen könnte die neue Kooperation mit der Rudergesellschaft auf neue Wege führen: Wer sich noch nie in die Ruder gelegt hat, kann sich ab März via VHS ausprobieren. Auch die RNZ ist wieder dabei: mit einem Workshop über Pressearbeit und einer Schreibwerkstatt.

Interessante Betriebe wie die Brauerei Dachsenfranz in Zuzenhausen oder der Kalksteinbruch in Mauer sind neue Ziele zweier Exkursionen. Neu ist auch eine spannende dreiteilige Seminarreihe, die Alltagsthemen aus naturwissenschaftlicher Perspektive beleuchtet. Dabei geht es um Mikroorganismen in der Lebensmittelherstellung, um Naturfasern und Kunststoffe in der Textilindustrie und um Bionik, die sich beim Lösen technischer Probleme von natürlichen Vorbildern inspirieren lässt.

Frauen mit Interesse an neuen Themen, neuen Denkstößen und kontroversen Diskussionen dürften sich in der Frauenakademie wohlfühlen. Laut Barbara Coors, die diese auf drei Jahre angelegten Kurse leitet, gibt es derzeit schon drei Gruppen in Eberbach, zwei in Neckargemünd. Neueinsteigerinnen können sich noch an der jetzt ins zweite Semester startenden Gruppe beteiligen. Sie steht allen Altersgruppen offen und findet 15 Mal am Donnerstagvormittag statt.

Das auf Kinder und Jugendliche zugeschnittenen Angebot reicht vom Zauber-Workshop über alle möglichen Tanzkurse bis zur anspruchsvollen Ferienunterhaltung. So bietet die VHS zu Ostern die Möglichkeit, selber zu forschen, zu experimentieren und Naturwissenschaften spielerisch und ohne Lerndruck zu entdecken. Eine Novität ist auch Capoeira: Vom Kindergartenkind bis zum Teen sind Jungs und Mädchen eingeladen, diese brasilianische Kampfkunst kennenzulernen, die Tanz, Akrobatik, Gesang, Musik und Rhythmus in sich vereint. Im Bereich Ernährung warten neue Back- und Kochkurse zum Beispiel aus der französischen Küche auf junge Feinschmecker.Und wer sich beim Rühren in der Backschüssel auch gleich auf Französisch verständigen möchte, hat dazu in den Sprachateliers Gelegenheit, die die VHS sowohl für Erwachsene wie für Kinder fest etablieren möchte.

Neue Angebote macht die VHS im neuen Halbjahr auch Erwachsenen, die sich gern kreativ betätigen. Es gibt eine neue Aquarellgruppe und einen neuen Kunst-Tagesworkshop, in dem Schmuckanhänger aus Speckstein hergestellt werden.

Der breiteste Raum im Programm ist weiterhin für Gesundheits- und Ernährungsthemen sowie für Sprachen reserviert. Hier setzt die Schule auf die bewährte Vielfalt, lockt aber auch mit Neuigkeiten. Ein Achtsamkeitstraining etwa, eine Art Meditation zur Stressbewältigung, wie Barbara Coors erläutert. Oder im Bereich "Deutsch als Fremdsprache" mit einem speziell auf Pflegeberufe zugeschnittenen Kurs.

Auf das Bedürfnis, sich Fortbildungsinhalte lieber individuell zu Hause anzueignen, antwortet die VHS mit ihren Webinaren, also im Internet abgehaltenen Seminaren, zu kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Themen. Die Teilnehmer können dabei am Ende auch eine Prüfung machen und ein Zertifikat erwerben.

Vor allem an Senioren richten sich die neuen Smartphone-Kurse, die Tipps und Anleitung zur perfekten Handhabung der Mobiltelefone geben.

Info: Die Programmhefte liegen an den bekannten Verteilerstellen aus. Anmeldungen per Telefon unter der 06271 / 946 210, auf www.vhs-eb-ng.de oder per Mail an info@vhs-eb-ng.de.