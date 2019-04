Eberbach. (MD) 7232 Mitglieder und damit 57 weniger als im Vorjahr zählen die Eberbacher Sportvereine. Dies gab Vorsitzender Alexander Silbereis bei der Jahreshauptversammlung der "Eberbacher Sportvereine e.V." im Keglerheim bekannt. Der Dachverband ist für knapp 2000 Jugendliche, 3754 Erwachsene und 1515 Senioren zuständig.

Von regen Aktivitäten im zurückliegenden Vereinsjahr berichtete Silbereis. So sei man zu Gast gewesen bei der Turn- und Sportschau des TVE, bei Vereinsmeisterschaften und Siegerehrungen der Vereine sowie bei der Verabschiedung von Harald Rupp als Vorsitzendem des Reitvereins. Verabschiedet habe man auch Jana Geilsdörfer, die ein freiwilliges soziales Jahr absolviert habe. Leider habe man niemanden für diese Stelle im laufenden Jahr gefunden. Ab August stehe mit Melissa Hornischer wieder eine FSJ’lerin zur Verfügung. Teilgenommen habe der Sportausschuss auch an den Sitzungen des städtischen Partnerschafts-Komitees. Anfang Juni kämen rund 60 Jugendliche aus der französischen Partnerstadt Thonon an den Neckar. Hier werde dem Nachwuchs ein abwechslungsreiches Programm geboten. An der Vorberatung und Durchführung der Sportlerehrung, bei der um die 150 Personen ausgezeichnet wurden, sei man ebenfalls beteiligt gewesen. Ebenso an der Planungssitzung für das 2027 anstehende 800-jährige Stadtjubiläum.

Christine Nagler berichtete von einer guten Kassenlage des Vereins. Einmütig gewährten die Vereinsvertreter der Vorstandschaft Entlastung. Bei den Wahlen zum Ehrenrat der Eberbacher Sportvereine schied Bruno Schmitt auf eigenen Wunsch aus und wurde von Silbereis mit einem Präsent verabschiedet. In dieses Gremium wiedergewählt wurden Wolfgang Kleeberger und Robert Moray, neu hinzu kommen Roland Scheurich und Dirk Zimmermann.

In der letzten Hauptversammlung sei die Überarbeitung der städtischen Ehrungsrichtlinien angeregt worden, rief Alexander Silbereis in Erinnerung. Doch von den Vereinen seien keine Vorschläge gemacht worden. Angedacht sei eine Neuauflage des "Tags der Vereine", wobei sich auch die Sportvereine einbringen sollten. Aus dem Kreis der Teilnehmer wurde eine stärkere finanzielle Förderung der Vereine seitens der Stadt angemahnt. Robin Uhrig von der Stadtverwaltung gab allerdings zu bedenken, dass manche Vereine die ihnen zustehende Jugendförderung gar nicht abrufen. Gefragt wurde, warum der Jahre lang den Vereinen zur Verfügung gestellte Jugendbus weg sei. Das Vehikel, so Birgit Exner vom städtischen Jugendreferat, sei zuletzt nur noch zu etwa 20 Prozent genutzt worden. Außerdem habe der Bus stets im Freien gestanden und altersbedingt hohe Reparaturkosten verursacht. Das Modell "Xavin" zur Vereinsfinanzierung stellte Filialdirektor Thomas Schams von der BW-Bank Heidelberg vor. "Neue Masche" heißt ein weiteres Finanzierungsmodell für Vereine, das Birgit Exner erläuterte. Dabei kaufen Vereine Boxen, die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs gefüllt sind und veräußern diese gewinnbringend weiter.