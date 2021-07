Pleutersbach. (MD) Wie "Stadtentwicklung" in der Alltagspraxis daher kommt, zeigt die jüngste Pleutersbacher Ortschaftsratssitzung: zu schnellen Straßenverkehr in den Griff kriegen, mehr Sicherheit für Kinderspielplätze und Sanieren grundlegender Infrastruktur wie Dorfgemeinschaftshaus und Ortsstraßen gehören dazu. Pleutersbach sähe dafür gern Mittel im Eberbacher Haushalt 2022 bereitgestellt.

Darüber herrschte Einigkeit unter den Ortschaftsräten. Teilweise stehen Wünsche auf der Liste, die bereits seit Jahren immer wieder vorgetragen werden. Wie beispielsweise die bauliche Umgestaltung der Kreuzung Eberbacher/Ersheimer Straße.

Dort wird immer wieder zu schnell in den Ort gefahren. Auch durch wendende bzw. parkende Autos kam’s schon zu gefährlichen Situationen. Der Kreuzungsumbau soll nach dem Wunsch des Ortschaftsrats mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bezuschusst werden.

Auf der Liste findet sich auch ein Zaun für den Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus, für den sich insbesondere Patrick Poser starkgemacht hatte. Alle anderen derartigen Einrichtungen in der Stadt und den Ortsteilen verfügten über eine stabile Umzäunung zur Sicherheit der Kinder.

Auch der "Nasser-Acker-Weg" im Breitenfeld und der "Allmendweg" sollen von der Stadt instand gesetzt werden. Ebenso der Wanderparkplatz am "Allmendweg".

Weitergeführt werden sollen die ELR-Maßnahmen in und am Dorfgemeinschaftshaus. Neben "grundsätzlichen Maßnahmen" am Haus sollen auf der Außenfläche eine Hangrutsche installiert, die Tischtennisplatte erneuert und die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

Im Rahmen des ELR-Programms soll auch die Brücke in der Mühlgasse vollständig hergestellt werden. Auf der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche oberhalb der Eberbacher Straße soll eine Blumenmischung eingesät werden.

Und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Ort sollen mindestens zwei Banner mit der Aufschrift "Achtung, spielende Kinder" angeschafft werden.

Nicht mehr auf der Liste findet sich die einst ins Auge gefasste Anschaffung eines Parkautomaten für die Fläche am Sportplatz.

Außerhalb der Liste regte Patrick Poser an, Mittel für einen stationären Blitzer anzumahnen. Denn ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde für die Ortsdurchfahrt werde die Verkehrsbehörde wohl kaum genehmigen, obwohl immer wieder zu schnell durch den Ort gefahren werde.

Von jährlich 260 auf 520 Euro verdoppelt hat die Stadt laut Ortsvorsteherin Elisa Rupp die Mittel für Heimat- und Brauchtumspflege in den Ortsteilen. Das Geld wurde in der Vergangenheit schon mal für die Ausgestaltung der Kerwe, fürs Feuerrad und Ähnliches verwendet. Diesmal soll’s nach dem einstimmigen Willen der Räte an den örtlichen Heimat- und Verkehrsverein, den FSV Löwen, den Angelsportverein Blicker, den Reitverein und an die Schützen gehen. Auch unter dem Aspekt, dass diese Vereine pandemiebedingt lange keine Einnahmen bei Veranstaltungen hatten.