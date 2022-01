Rindenschälerinnen 1936/37 in der Neckarhälde. Die Frau im Hintergrund (neben den Männern), Wilhelmine Köhler, lebt heute 99-jährig als Wilhelmine Deschner in Waldkatzenbach. Foto: Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es gibt immer wieder berichtenswerte Momente aus der Eberbacher Stadtgeschichte, auf die man per Zufall gestoßen wird. Ein ursprünglich für die nächsten Tage geplanter und wegen Corona ausgefallener Vortrag von Stadtarchivar Dr. Marius Golgath bei der Volkshochschule ist so ein Zufall. Der sollte über die Gerberfamilie Balde (in Eberbach mit langem E gesprochen) referieren. Sie hatte 1549 ihren Ursprung in Flandern und ist 1937 in Eberbach erloschen. So wird einem gewahr, dass es früher in Eberbach ein inzwischen längst vergessenes Handwerk und ein bedeutendes Gewerbe gab: Die Gerberei.

1656 verzweigte sich die flämische Familie Balde über andere deutsche Städte nach Eberbach. Franz Balde zog über Neckarsteinach zu, wo er das Gerberhandwerk erlernt hatte. Für 500 Gulden kaufte er die Eberbacher Untermühle, um eine eigene Gerberei aufzubauen.

Diese Getreidemühle lag dem Neckar zugewandt beim Pulverturm. Das Mühlrad trieb der Holderbach an, der damals noch neben der angrenzenden Stadtmauer vorbeilief (erst später wurde er in die Itter geleitet).

Eine historisierende Ansicht zeigt Eberbach im 18. Jahrhundert vom Nordwesten her. Gut erkennbar ist die Untermühle beim Pulverturm (rechts), mit Mühlrad am Holderbach, der früher dort in den Neckar floss. Repro: Rainer Hofmeyer

Weil es eine kurpfälzische Erbbestandsmühle war, oblagen dem Besitzer Pflichten gegenüber dem Kurfürsten. Balde war ein Rotgerber, Lederproduzent. Im Gegensatz zu Weißgerbern, die die Haut von Kälbern, Schafen und Ziegen verarbeiten, behandelte Balde Rinderhäute. Er konnte eine Getreidemühle aber trotzdem brauchen und baute sie zu einer Lohmühle um. Aus der Lohe gewann man Gerbsäure zur Behandlung der Tierhäute. Und die Lohe wiederum wurde aus der getrockneten Baumrinde der Eichenwälder gemahlen. Lohe war seit dem Mittelalter wichtiges Handelsgut.

Fortan sollte also beim Pulverturm Baumrinde statt Getreide kleingemahlen werden. Zur Umwandlung der Mühle brauchte Balde eine besondere Genehmigung von Kurfürst Karl-Ludwig. Der erhielt künftig Bares statt Getreide.

Das Holderbachwasser trieb eine Mühle an, in der Eichenbaumrinde geschreddert wurde. Die eigentliche Gerberei legte Balde gleich daneben an. So hatte er zwei Bearbeitungsprozesse für das Leder in einer Hand. Tierhäute kaufte man beim Abdecker. In sogenannten Äschergruben wurden die Häute mittels Kalk von Fleischrückständen und Fettresten befreit. Dann wurden sie in die Gerbgrube gelegt, mit der Lohe aus der zermahlenen Eichenrinde und Wasser vermischt.

Ledergerben war ein wochenlanger Prozess. Die gegerbten Tierhäute hat man am Schluss noch mehrere Stunden mit Wasser gespült und dann auf den Neckarwiesen zum Trocknen ausgelegt. Weil es bestialisch stank, war es gut, dass Baldes Gerberei vor den Stadttoren lag. Abfall oder schmutziges Abwasser gelangte über den kurzen Lauf des Holderbaches in den Neckar.

So sah die Lohmühle im Juni 1876 nach dem Verkauf an den Rosshaarspinner Platt aus. Repro: Hofmeyer

Das Handwerk florierte. Baldes Lohmühle und Gerberei brauchten mehr Wasser als vorher die Mehlproduktion. 1657 gestattete der Gemeinderat Balde, dass er mehr Wasser aus dem Bach entnehmen durfte. Wie gut das Geschäft der zugezogenen Familie Balde ging: Der Kauf des Bettendorff‘schen Hauses in der Pfarrgasse im Jahr 1664 war ein Zeichen des neu gewonnenen Wohlstandes.

Das Gerberhandwerk war früher neben Schifffahrt, Fischerei und Schmiedearbeit der Haupterwerb in Eberbach. Gerbereien sind bereits seit 1438 nachgewiesen. Von der Gewinnung des Rohprodukts für die Lohe im Stadtwald bis zum fertigen Leder: Der gesamte Veredelungsprozess war damit überschaubar an einem Ort. So hatte sich in der kleinen Neckarstadt ein Verbund von Arbeit, Handwerk und Gewerbe gebildet, der einer ganzen Reihe von Menschen Lohn und Brot brachte.

Die Eichenrinde wurde überwiegend durch Frauenarbeit gewonnen. Das Denkmal der Rindenklopferin in der Neckaranlage ehrt diese Anstrengungen. Dünne Eichenstämme hat man mit einem Beil gefällt und in meterlange Stücke geteilt. Die Rinde wurde mühsam vom Stamm getrennt und mehrere Monate getrocknet. 1892 wurden beispielsweise 10.000 Zentner Eichenlohrinden in Eberbach geerntet. 15 Jahre lang mussten sich die gerodeten Waldstücke erholen; der Gerbstoff Tannin hatte dann wieder seine höchste Kraft. Noch in den 1930er Jahren arbeiteten Frauen im Stadtwald als Eichenrindenschälerinnen.

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts gab es mehrere Gerbereien in Eberbach, weiterhin ein wichtiger Wirtschaftszweig. Das in Eberbach produzierte Leder wurde in erster Linie für Schuhsohlen, Stiefelschächte, Riemen und Pferdegeschirr verwendet. Die Gerber boten ihre Produkte auf der Frankfurter Ledermesse an. Der Weg dorthin war wegen der Odenwälder Räuberbanden nicht ungefährlich. Lohmühle und Gerberei beim Pulverturm gingen durch mehrere Generationen und Zweige der Familie Balde bis hin zur Anverwandtschaft. Die industrielle chemische Gerbung mit Mineralsalzen und Maschinen hat letztlich das langwierige Verfahren mit der Eichenlohe abgelöst. 1870 wurde das Gelände beim Pulverturm an die 1849 gegründete Rosshaarspinnerei Platt verkauft, die zuvor an der Ecke des Leopoldsplatzes zur Luisenstraße untergebracht war.

Bis in die 1960er-Jahre produzierte Platt beim Pulverturm. Mit dem Ende von Baldes Gerberei draußen beim Einlauf des Holderbaches in den Neckar war in Eberbach ein bedeutendes Handwerk für immer erloschen.

Info: Marius Golgath, Die Eberbacher Gerberfamilie Balde, Eberbacher Geschichtsblatt 2021; Vortrag Dr. Golgath "Gerberfamilie Balde" verlegt auf 6. Juli, 19.30 Uhr, in der Volkshochschule.