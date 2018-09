Die historische Magdalenenkirche soll nach dem Willen des Ortschaftsrats in den Abendstunden zeitweise angestrahlt werden. Aber so, dass es die Nachbarschaft nicht stört. Foto: Marcus Deschner

Heddesbach-Brombach. (MD) Nach wie vor ganz oben auf der Prioritätenliste steht für die Brombacher der Ausbau des Gemeindeverbindungswegs nach Heddesbach. Das Vorhaben ist zwar weitestgehend in trockenen Tüchern, gleichwohl fehlt noch der Baustart für das 1,7 Millionen Euro teure Projekt.

Der Ortschaftsrat hatte in seiner Sitzung am Dienstag nichts dagegen, dass die Stadt Eberbach im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens die später im Flurbereinigungsplan zugeteilten gemeinschaftlichen Anlagen wie Wege und Wassergräben übernimmt und auch für die Verkehrssicherungspflicht einsteht. Wie Ortsvorsteher Viktor Hartmann erklärte, wäre eine Weiterführung der Straßensanierung vom geplanten Ausbaustart beim Sportplatz bis zum Feuerwehrhaus durchaus sinnvoll. "Dafür habe ich aber noch keinerlei Zusage", schränkte er auf Nachfrage ein.

Im Zuge des Straßenausbaus solle auch ein Stromanschluss vom Ort bis zum Sportplatz gelegt werden. Die Stadt soll zudem die Kosten für den Wassertransport zum Sportgelände übernehmen. Der vor gut einem Jahr neu angelegte Rasenplatz benötigt das Nass dringend. Allerdings ist auch der zu diesem Zweck angeschaffte, Tausende Liter fassende Tank laut Hartmann noch nicht ins Erdreich eingelassen worden.

Auf der Wunschliste zur Mittelanmeldung für den städtischen Haushalt 2019 steht auch die Komplettsanierung des früheren Schulhauses, das zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden soll. Dafür können eventuell Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in Anspruch genommen werden. Gewünscht wird auch die Beleuchtung der Magdalenenkirche mit Turm. In der Dunkelheit soll bis Mitternacht das historische Gebäude angestrahlt werden. Man habe zu diesem Zweck vor einiger Zeit bereits einen Strahler in Betrieb gehabt.

Der habe jedoch auch in die Zimmer benachbarter Häuser geleuchtet, weshalb er wieder abgebaut worden sei. Herrichten will man auch das Waaghäusel. Die Brombacher Straßen sind teils in arg marodem Zustand, weshalb der Ortschaftsrat die Ausbesserung von Rissen und Schlaglöchern beantragt. Erst kürzlich habe es in der Ortsdurchfahrt beim Löschteich wieder eine großflächige Straßenabsackung gegeben. Auch die Bankette sollten an etlichen Stellen wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt werden.

Zur Kenntnis nahm man eine Stellungnahme der Stadt ans Regierungspräsidium wegen der Änderung der Grenzen des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes. Denn an einer im Plan markierten Stelle steht bereits ein Haus, weswegen eine Gebietsänderung erfolgen soll.