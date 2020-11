Eberbach. (RNZ) Kräftig gebuddelt wird seit Montag an der Haltestelle Stadthalle. Bis Monatsende soll auch dieser Bus-Haltepunkt barrierefrei nutzbar sein. Der Individualverkehr muss unterdessen Einschränkungen hinnehmen, denn durch die Friedrich-Ebert-Straße kann er nur in eine Richtung an der Baustelle vorbeifließen. Fahrzeuge aus Richtung Berufsschule werden über Luisen- und Bussemerstraße umgeleitet, wenn sie die Innenstadt ansteuern.

Übrigens müssen sich auch Nutzer der Stadtbibliothek, die ihre Medien ab sofort nur über ein Fenster am Stadthalleneingang ausgehändigt bekommen, an den Absperrungen vorbei den Weg dahin suchen. Der ist allerdings gut ausgeschildert.