Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Aus Opas Tagebuch, handschriftlich: "1. April 2000: Fliege auf der Tastatur erschlagen, neue Funktion des Computers kennengelernt". Noch einer? "Auf dem Bildschirm steht, ich soll noch ein Fenster aufmachen. Aber dann zieht es doch!" Witze, ausnahmsweise mal über eine Mehrheit: die Älteren, die sich im Neuland der digitalen Welt oft nur mühsam zurechtfanden. Klischees und Vorurteile haben eine Halbwertszeit, die anscheinend kaum unter der von Plutonium liegt. Das hat sich längst geändert. Das gemeinnützige "Netzwerk für die digitale Gesellschaft" meldet: 81 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und mittlerweile 52 Prozent der über 70-Jährigen sind online.

In den vergangenen Wochen der Kontaktsperre erwies sich das als Segen, durchaus auch im Wortsinn. Die Eberbacher Medizinerin Dr. Ingrid Ebschner fand es großartig, dass sie wenigstens virtuell an den Ostergottesdiensten teilnehmen konnte; Bernhard Nollert hört man die Begeisterung auch jetzt noch an: Der Palmsonntag aus dem Pfarrgarten, die Karfreitags-Andacht, die Osternacht, der Gottesdienst am Ostersonntag: "Es war wunderbar. Und wie’s geht, stand in der Zeitung."

Bernhard Nollert hat sich von Anfang an für diese neue Technologie interessiert, hat sich viel selbst beigebracht. Beruflich wie privat empfindet er sie als echte Erleichterung, und wenn er Zeit hat, gestaltet er seine eigenen Post- und Glückwunschkarten. Auch Helga Lenz in Waldbrunn hat das Internet früh gereizt. 2012 war ihre Tochter in Brasilien, "zum Skypen", erzählt sie, musste man damals noch eine extra Kamera haben.

Andere haben sich notgedrungen damit befasst: Die Hobby-Stickerin etwa, die für ihre Stickprogramme einen Laptop brauchte und dann festgestellt hat: Damit geht es einfacher und besser. Oder die Lehrerin Almut Mayer, die ohne große Begeisterung der Vorgabe ihrer Schule folgte und dann feststellte: Am Computer lassen sich die Schulberichte deutlich einfacher machen. Nach ihrer Pensionierung nutzt sie die vielfältigen Möglichkeiten, verfasst Texte, holt sich Informationen, guckt Filme. Und kämpft derzeit gerade mit einem neuen Betriebssystem. Die schöne neue Technikwelt ist nicht ohne Tücken. Die von Microsoft sorgen für jede Menge Kalauer im Netz. Hilfe-Anruf bei der Hotline: "Ich möchte Windows 10 installieren, was muss ich drücken?" Antwort: "Am besten beide Daumen."

Almut Mayer hat als Helfer ihren fachkundigen Sohn, Rudi Kößler findet es grandios, dass sich Helfer online einklinken können. Aber er sagt auch: "Gut, wenn man Kinder hat". Kinder und Enkel sind häufig die treibende Kraft für den nächsten Schritt. Erst mit dem iPhone kam bei Ingrid Ebschner die Freude an der neuen Technik: "Der Kontakt zu den Enkeln ist intensiver"; großartig fand sie Video-Telefonate bei Reisen der Enkelinnen nach Kolumbien und in die Mongolei, das Smartphone: "Eine echte Bereicherung." In der Corona-Krise wurden für Almut Mayer PC und iPhone — zuvor "nur spielerisch locker betrieben" – die Säulen ihrer Beziehung zu den drei Kindern und ihren Familien. Sie entdeckt immer mehr Möglichkeiten: YouTube, Spotify, Podcasts und viele Angebote, die sie sonst vielleicht nie gefunden hätte wie auch den Kontakt zu einer Gruppe, deren Mitglieder sich gegenseitig unterstützen.

VdK-Vorstand Rudi Kößler. Foto: privat

Rudi Kößler, VdK-Vorstand und langjähriger Gemeindediakon in Eberbach, nutzt die Geräte privat und beruflich seit langem und empfindet sie als "große Erleichterung". Er erinnert sich noch an fest installierte Telefonapparate "mit Wählscheibe", die Entwicklung in knapp 30 Jahren: "Beeindruckend!"

Gruppenkontakte, schnelle Nachrichten: jeder Fünfte der über 65-Jährigen nutzt Kurznachrichten-Dienste wie WhatsApp. Reinhard Nollert hat damit seine Walking-Gruppe koordiniert, jetzt, "wo jeder alleine laufen muss", bleiben die Mitglieder damit in Verbindung. Und Helga Lenz geht ohne Handy nicht aus dem Haus: Jetzt, "wo man sich wochenlang nicht sieht", ist die WhatsApp-Gruppe noch wichtiger geworden. Auch sie hat manchmal Probleme mit der Technik, dann probiert sie, bis es funktioniert: "Manchmal weiß sie nicht so genau, warum eigentlich." Versuch und Irrtum, eine neue Seite tut sich auf, man muss dazu nicht auf die Tastatur schlagen.