Von Peter Bayer

Eberbach. Am 5. Oktober sind sie erstmals wieder abgetaucht ins kühle Nass: die Aquajogger des TV Eberbach. Die Schwimmer folgen am kommenden nach. Damit haben sie eine lange entbehrungsreiche Zeit hinter sich gelassen. Denn abgesehen von einer kurzen Zeit zwischen den beiden Lockdowns war "tote Hose", sagt Abteilungsleiter Andreas Kohler. Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen.

Als im März 2020 der erste Lockdown verhängt wurde, war dem Abteilungsleiter klar, "dass es lange gehen wird" und er hat daraufhin das Training bis Ende des Jahres abgesagt. Sechs Tage die Woche waren vor Corona die Schwimmer mit ihren Gruppen – Vereinsschwimmen, Aquajogging-Kurse und Triathlon – im Wasser. Von einem Tag auf den anderen wurde alles auf Null heruntergefahren. Onlinetraining, wie andere Vereine es machten, gab es auch nicht, hätte auch nicht so viel gebracht.

Kein Training im ersten Lockdown – für Kohler nachvollziehbar. Während des zweiten Lockdowns allerdings nicht. "Wir hätten trainieren können, doch habe die Möglichkeit nicht bestanden", sagt Kohler, fühlte sich hier von den Stadtwerken ausgebremst. "Die Schwimmverbände waren dafür, dass es in den Bädern wieder losgeht." Zehn Aktive und ein Trainer pro Bahn wäre gegangen, dann hätten montags auf fünf Bahnen 50 Kinder trainieren können. "Registriert, im Wasser und mit Abstand, wir hätten das durchziehen können." Auch wären Schwimmkurse möglich gewesen. "Das war ein Versäumnis", ist er überzeugt.

So blieben zwischen den beiden Lockdowns für die Kinder nur montags im Freibad zwei Bahnen für zwei Stunden. "Das waren in der ersten Stunde Mutter-Kind- und Anfängerschwimmen und in der zweiten Stunde 20 Kinder ab 13 Jahre." Nur ein Bruchteil der 80 bis 100 Kinder, die in normalen Zeiten beim TVE schwimmen. "60 bis 70 Prozent der Kinder waren zwischendurch weg", sagt Kohler. Dienstags und donnerstags trainierten abends die Erwachsenen und die Triathleten, "das war okay". Die Aquajogging-Kurse hat die Abteilung diesen Sommer wieder aufgenommen. Mit 30 Personen. Können alle Kurse angeboten werden sind es circa 270 Teilnehmer.

"Nachdem es jetzt wieder losgegangen ist bzw. losgeht, kommen sie alle hoffentlich wieder ins Wasser, um etwas für ihre Gesundheit zu tun", hofft Kohler. Von montags bis samstags – ausgenommen mittwochs – finden fünf Aquajogging-Kurse statt. Ab Montag ist auch für die verschiedenen Schwimmgruppen des Vereins die lange "Trockenzeit" vorbei, ist wieder Training möglich.

Die Folgen der beiden Lockdowns für die Schwimmabteilung kann er derzeit nur schwer abschätzen. "30 bis 40 Prozent bleiben weg. Wenn es keine Schließung mehr gibt, könnten wir Ende des Jahres wieder bei 90 Prozent der ursprünglichen Zahlen sein", schätzt er.

Info: Für die Teilnahme am Vereinsschwimmen ab Montag ist wegen der Corona-Auflagen eine Voranmeldung bei Abteilungsleiter Andreas Kohler, Telefon 0160/99168825, erforderlich.