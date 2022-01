Eberbach. (RNZ) Musikalische Basis des Stücks ist der Rock-Klassiker "Seven Nation Army" von den White Stripes aus dem Jahr 2003. Für die von "Turmfalke" Sahin Hacikoglu elektronisch instrumentierte Coverversion schrieb "Turmwächter" Hubert Richter einen neuen Text im Eberbacher Dialekt. Herausgekommen ist eine rockige Liebeserklärung an den Apfel als erfrischendes und gesundes Lebensmittel, ob in fester oder in flüssiger Form.

Das Video wurde wieder produziert von Barbara Gusz, mit der "Turmwächter & Turmfalke" schon seit ihrem ersten Hit "Ewwerbach vun Owwe" zusammenarbeiten. Gedreht wurde es an Schauplätzen in und um Eberbach, unter anderem im Arboretum am Kreuzberg und in den Streuobstwiesen auf dem Breitenstein.