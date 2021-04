Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Hirschhorn ist kein Luftkurort mehr. Einmütig verzichtete die Stadtverordnetenversammlung auf die weitere Führung dieses Prädikats und hob die entsprechende Beitragssatzung rückwirkend zum 1. Januar 2021 auf.

Als in den Fünfziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts der Inlandstourismus boomte, legten landauf, landab Gemeinden großen Wert auf die Auszeichnung als "Kurort". Doch der Zustrom an deshalb länger verweilenden Urlaubern nahm in den zurückliegenden Jahrzehnten stetig ab – zugunsten von Tagestourismus und Kurzurlaub. So auch in Hirschhorn. Die bei der Stadt eingegangenen Kurbeiträge schwankten zuletzt zwischen rund fünf- und sechstausend Euro jährlich. 2020 kamen exakt 5152 Euro in die Stadtkasse, ein Jahr zuvor waren es 5053 Euro und 2016 als "Ausreißer" nach oben 6098 Euro, während das Zehnjahrestief 2012 bei 4647 Euro erreicht wurde.

"Es ist an der Zeit, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen", erklärte Bürgermeister Oliver Berthold in der Sitzung. Denn das Prädikat "Luftkurort" wurde zuletzt im Februar 2013 nicht wie vorgesehen für zehn, sondern nur für fünf Jahre bestätigt. Seinerzeit waren die lufthygienischen Anforderungen zwar erfüllt, nicht jedoch die bioklimatischen Voraussetzungen. Die Luftqualitätsbeurteilung des Deutschen Wetterdienstes wurde Anfang Juli 2019 bestätigt.

Wie aus der den Stadtverordneten vorgelegten Drucksache hervorgeht, soll laut einem Schreiben des hessischen Fachausschusses für Kur-, Erholungs- und Tourismusorte beim Regierungspräsidium Kassel das neue Überprüfungsverfahren für die Bestätigung des Prädikats 2021 eingeleitet und 2023 abgeschlossen werden. Doch das Ganze ist nicht billig. So kostete die bislang letzte Zertifizierung knapp 12 000 Euro. Allein rund 10 800 Euro mussten für das klimatechnische Gutachten des Deutschen Wetterdienstes bezahlt werden. Dazu kamen 230 Euro Fahrtkosten sowie 600 Euro für die Bestätigung des Prädikats.

Noch nicht einmal eingerechnet waren dabei die Stunden der Tourist-Info für die Erstellung und den Versand der wöchentlichen Statistik sowie die Stunden des Bauhofmitarbeiters, der einmal pro Woche über einen Zeitraum von rund einem Jahr die Messgeräte ablesen und die Röhrchen wechseln musste. Diese wurden per Post an den Wetterdienst eingeschickt, wo sie ausgewertet wurden. Zur Ermittlung des Gutachtens waren an drei Standorten Geräte installiert: beim Schloss, am Haus des Gastes und am Campingplatz. Die Stromversorgung der Apparate musste ebenfalls von der Stadt übernommen werden. Wegen Beeinträchtigungen der Luftqualität mussten die Messungen mehrfach unterbrochen werden. Das war etwa beim Brückenumbau am Kreuz und bei Veranstaltungen wie Fastnachtsumzug und Ritterfest der Fall.

Die Kurkarte hat ausgedient. Foto: hirschhorn.de

"Aufgrund des Prädikats Luftkurort kommen nicht mehr Gäste nach Hirschhorn und die Übernachtungsmöglichkeiten im Ort sind auf keinem quantitativ hohen Niveau", lautet das Fazit der Verwaltung. Ohnehin seien nur noch wenige Vermieter beitragspflichtig. Dies seien die beiden Campingplätze, der Wohnmobilstellplatz, zwei Hotels, 13 Ferienwohnungen und drei Pensionen. Gemäß der Kurbeitragssatzung mussten für jeden Gast ab vollendetem 16. Lebensjahr ab dem zweiten Tag der Übernachtung 60 Cent Kurtaxe pro Tag entrichtet werden, für Ermäßigte, darunter Camper und Teilnehmer an Tagungen, 30 Cent.

Wie Bürgermeister Berthold berichtete, verstünden Gäste häufig nicht, wofür sie einen Kurbeitrag entrichten müssten, da sie aus ihrer Sicht vergleichsweise wenig bis gar keine Vorteile davon hätten. Auch die Vermieter beschwerten sich vermehrt: Sie hätten wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung damit einen unverhältnismäßig hohen Aufwand.

Schließlich nutzten nur noch ganz wenige Gäste die Kurkarte, mit der man freien Eintritt ins Museum hatte, kostenlos an samstäglichen Stadtführungen teilnehmen konnte und bei Gastronomen Freigetränke erhielt. Auch gehe der Bestand an alten Kurkarten zur Neige. Die Vorlagen dafür befänden sich zudem bei einem mittlerweile abgewählten Bürgermeister, weshalb neue erstellt werden müssten. Unter den 22 Kommunen im Kreis Bergstraße gebe es vergleichbar mit Hirschhorn nur noch zwei Kurorte: Grasellenbach und Lindenfels. In Grasellenbach betrage die Taxe täglich 0,75 Euro, in Lindenfels 0,25 Euro.