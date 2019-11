Eberbach. (bnc) Am Freitag ist es wieder soweit: liebevoll geschmückte und mit kleinen Lichtern versehene Gräber zieren am Tag Allerheiligen die Friedhöfe soweit das Auge reicht, Menschen katholischen Glaubens besuchen die Grabstätten ihrer verstorbenen Angehörigen, um ihnen an diesem Tag besonders nahe zu sein. Doch was feiert die katholische Kirche eigentlich an diesem Tag? Und wäre nicht vielmehr der "Allerseelentag" am 2. November der eigentliche Tag für den Gräberbesuch?

"An Allerheiligen denken wir an die Heiligen, das heißt, an alle Menschen, die in ihrer Zeit und an ihrem Ort durch ihr an Jesus Christus orientiertes Leben anderen in besonderer Weise zum Vorbild geworden sind", sagt Pavo Ivkic, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Edith Stein Neckartal-Hoher Odenwald (Foto: Nolten-Casado). Dabei gedenke man nicht nur derer, die die Kirche offiziell heiliggesprochen habe, sondern aller, die durch ihr Leben anderen Menschen Mut zum Glauben gemacht hätten.

Bis ins 4. Jahrhundert gehen die Anfänge des Allerheiligenfestes zurück. Hatte man in der Frühzeit des Christentums jedem Heiligen noch einen eigenen Gedenktag gewidmet, so legte Papst Gregor IV. aufgrund der steigenden Zahl der als "heilig" verehrten Menschen schließlich im Jahr 835 ein Fest "Aller Heiligen" für den 1. November fest. Ende des 10. Jahrhunderts führte Abt Odilo von Cluny darüber hinaus den Allerseelentag am 2. November ein. Der anfangs nur in den ihm unterstellten Klöstern gefeierte Tag wurde bald in der ganzen katholischen Kirche begangen.

"An Allerseelen denken wir besonders an unsere Verstorbenen", erläutert Pfarrer Ivkic die Bedeutung dieses Tages. "Als Dank und äußeres Zeichen für die Liebe, die uns mit ihnen verbindet, besuchen wir ihre Gräber. Wir beten für sie, schmücken die Gräber und zünden die Lichter an."

Welche Bedeutung haben die sogenannten "Seelenlichter"? "Sie sind Symbol für die Verbindung zu Christus, der von sich gesagt hat ‚Ich bin das Licht der Welt‘ und nehmen Bezug auf das ‚ewige Licht‘, um dessen Leuchten wir beim Gebet für die Verstorbenen bitten."

Warum finden in Eberbach wie auch in vielen anderen Gemeinden Gräberbesuch und Gräbersegnung an Allerheiligen und nicht an Allerseelen statt? "Aus praktischen Gründen", sagt Pavo Ivkic. "Da Allerheiligen in vielen Gegenden Feiertag ist, Allerseelen aber meist ein normaler Werktag, hat sich das so ergeben. Da wurden die beiden Tage in ihrer Bedeutung quasi auf einen zusammengelegt. Allerseelen kommt dabei leider Gottes zu kurz."