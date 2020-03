Hund beim Tierarzt, manchmal muss das sein. Möglich ist ein Besuch auch in Corona-Zeiten, nur mit anderen Regeln. Foto:gettyimages

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Tiere stellen keine Gefahrenquelle dar", sagt Bernd Podesta. "Tiere können weder den Coronavirus übertragen noch selber daran erkranken", erklärt der Eberbacher Tierarzt weiter. Auf jeden Fall sei das nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft so.

Um die Versorgung der Berufsgruppen sicher zu stellen, sollen Tierärzte noch in dieser Woche den "systemrelevanten Berufsgruppen", zugeordnet werden. Dabei geht es darum, dass die Praxen geöffnet bleiben können.

Der Bundesverband der praktizierenden Tierärzte hat bereits Empfehlungen herausgegeben; Podesta selbst hält sich an die Regeln und hat einige Maßnahmen ergriffen.

Seine Praxis ist ab sofort ganztags geöffnet, auch an den Wochenenden. Er bittet alle Tierbesitzer, die ihn aufsuchen wollen/müssen, vorab Termine zu vereinbaren. Außerdem sollte "möglichst immer nur eine Person mit Tier in die Praxis kommen." In seinem Wartezimmer nimmt er insgesamt nicht mehr als drei Personen auf – "und die müssen Abstand voneinander gewähren". Zusätzlich hat er im Außenbereich noch "eine Art Wartezimmer mit Sitzmöglichkeiten" eingerichtet – sofern das Wetter es zulässt können auch dort Mensch und Tier bei Bedarf warten.

In Notfällen bei besonders gefährdeten Menschen bietet Podesta Hausbesuche sowie einen Abholservice für die Tiere an.