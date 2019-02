Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wie geht das zu? Da fallen mal eben um die zweihundert Parkplätze mitten im Zentrum weg und die Parksituation bleibt im grünen Bereich? Dem städtischen Ordnungsamt zufolge ist das so. Seitdem vor gut 14 Tagen die Tiefgarage am Leopoldsplatz sanierungsbedingt aus dem Verkehr gezogen wurde, verteilen sich die Massen an stehendem Blech offenbar problemlos auf die übrigen rund ums Zentrum gelegenen Parkflächen. "Insgesamt entsteht bei uns nicht der Eindruck, dass momentan ein großer Parkdruck in Eberbach herrscht", schildert Amtsleiter Rainer Menges die Situation. "Das Parkverhalten hat sich der geänderten Situation angepasst und findet auch überwiegend reibungslos statt".

Die Ränder der Bundesstraße sind bevorzugte Pendler-Parkplätze. Hier reiht sich jetzt vom frühen Morgen an Stoßstange an Stoßstange: von der Berufsschule bis zur Neckarbrücke. Foto: Jutta Biener-Drews

Von Autofahrern angenommen werden offenbar sämtliche Ausweichparkplätze - und die sind nach Menges’ Beobachtungen größtenteils schon früh am Morgen gut belegt. Das gilt für die Fahrbahnränder der Bundesstraße, wo sich parkende Fahrzeuge jetzt morgens schon Stoßstange an Stoßstange aneinanderreihen, über die gesamte Distanz zwischen Berufsschulzentrum und Neckarbrücke. Oder für den ebenfalls kostenlosen Parkplatz am "Grünen Baum" oder das Lauergelände direkt am Neckar. Hier sowie am Gleisdreieck machen sich gegenwärtig vor allem die Pendler breit, heißt es aus dem Ordnungsamt. Doch die unbeliebten Ganztagsparker belegen auch im angrenzenden Wohnquartier im Bereich Garten-, Hafen-, Friedrich-Ebert-Straße und Neckaranlage freie Parkbuchten und Fahrbahnränder.

An den Markttagen auf dem Leopoldsplatz, also dienstags, donnerstags und samstags, gibt es Rainer Menges zufolge durchaus auch Engpässe in der Innenstadt. Dann sucht man rund ums Rathaus, in der Friedrich- und in der Bussemerstraße schon mal vergeblich nach einem Parkplatz, der nur ein paar Schritte weit entfernt ist. Aber insgesamt gestaltet sich die Situation anscheinend ziemlich entspannt, ja "es stehen sowohl in der Innenstadt wie auf den umliegenden unbefristeten Stellplätzen zu allen Tageszeiten freie Parkplätze zur Verfügung", weiß der Ordnungsamtschef.

Auf dem Siebeck-Gelände jenseits der Güterbahnhofstraße, wo die Stadt Dauer- und Teilzeitparkern aus der Tiefgarage Ausweichfläche anbietet, ist die Anzahl freier Plätze allerdings stark abgeschmolzen. Denn hier stehen laut Menges jetzt immerhin 65 zusätzliche Fahrzeuge.

Verärgerte Autofahrer und erboste Reaktionen auf das bis Dezember mehr oder weniger stark eingeschränkte Parkplatzangebot in der Stadt sind im Rathaus bislang nicht aufgelaufen. Im Gegenteil: Menges und sein Team beschreiben das Verhalten der Autofahrer sogar als "größtenteils sehr diszipliniert". Angesichts des Erregungspotenzials, das Parken in der Innenstadt üblicherweise besitzt, ist auch dies eine ziemlich gute Nachricht.

Und die Parkfläche soll in naher Zukunft bekanntlich sogar noch wachsen. Auf dem unbefestigten Grundstück hinterm Rewe-Markt, zwischen Bahngleisen und Güterbahnhofstraße, will die Stadt ein auf zwei Jahre befristetes Provisorium für um die 80 Dauerparker schaffen, deren Plätze durch Bautätigkeit an anderer Stelle wegfallen. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, sagt Menges, kann das Gelände ertüchtigt werden.