Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Wir sind zwar noch nie im Einsatz respektlos behandelt worden, aber ich bekomme durch die Medien natürlich mit, was derzeit abläuft. Wenn ich sehe, wie Rettungskräfte aus verschiedenen Blaulichtorganisationen oft behandelt werden, dann ärgert mich das kolossal", sagt Markus Haas. Seit 35 Jahren ist der 50-Jährige beim Technischen Hilfswerk (THW), seit dem Jahr 2016 THW-Ortsbeauftragter Eberbach. "Wir sind da, um anderen Menschen oder Tieren aus Notlagen zu helfen oder um Sachgüter zu retten. Wir arbeiten ehrenamtlich – und diese ehrenamtliche Arbeit muss respektiert werden", betont er.

Dass man seine Freizeit opfert für andere, und dann im Einsatz bei der Arbeit behindert oder gar angegriffen wird, "geht gar nicht". Denn "Behinderungen" bei der Arbeit hat es beim Eberbacher THW schon gegeben: "Es gibt Leute, die stehen bei Einsätzen einfach im Weg. Weil sie mittendrin sein wollen. Wenn ich ordentlich mit denen spreche, dann sehen sie es meistens ein und entfernen sich", so Haas und fügt an "Man sollte doch den nötigen Respekt haben und uns in Ruhe arbeiten lassen."

Der THW-Ortsverband hat derzeit etwa 40 Aktive, plus 16 Jugendliche. Zu sehen sind die freiwilligen Helfer alljährlich, wenn sie "im Auftrag der Polizei" die Absperrungen zur Verkehrsabsicherung des Eberbacher Faschingsumzugs unterstützen und das Schlussfahrzeug stellen. Und das THW ist da, wenn die Freiwillige Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen Unterstützung brauchen. Einsätze und Katastrophen sind nicht planbar, daher müssen wir jederzeit einsatzbereit sein – "meistens sind es bei uns größere Einsätze in Richtung Katastrophe." Der letzte große Einsatz war laut Haas im vergangenen Jahr bei einer Kläranlage in Weinheim mit der Fachgruppe "Wasserschadenpumpen (WP)".

"Das THW ist modular zusammensetzbar", erklärt der Ortsbeauftragte. In die Jugendgruppe kann man ab einem Alter von zehn Jahren eintreten. "Wir sind ein Team und arbeiten im Team. Da ist ein respektvolles Verhalten ein Muss – und das bekommen schon unsere Jugendlichen beigebracht. Einzelkämpfer kommen nicht weit, sagt er, "helfen kann man immer besser im Team als alleine." Wenn beim THW ein Stärkerer auf einen Schwächeren losgeht, "wird das sofort unterbunden".

Für eine respektvolle Erziehung sind laut Haas die Eltern, die das "Grundgerüst" stellen sollten, aber genauso sämtliche Vereine, Erzieher oder Lehrer mit in der Verantwortung.

Grundsätzlich gilt für ihn: "Respekt, wenn jemand in einer Uniform auftaucht, muss sein. Denn wenn jemand in einer Uniform auftaucht, muss etwas passiert sein." Natürlich muss da keiner "stramm stehen", aber man sollte immer daran denken, "dass wir ja nicht zum Spaß ausrücken". "Manche Leute wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie stören." Wenn das vernünftige Reden nicht klappt und jemand aggressiv werden würde, "würde ich die Polizei anrufen".

Woran es liegt, dass es derzeit so viele Krawalle gibt und dass teilweise insbesondere Blaulichtorganisationen respektlos behandelt werden, kann Haas nur vermuten: "Die Leute wollen sich etwas beweisen, anderen zeigen, dass sie stark sind." Für ihn steht fest: "Respektlosigkeit gegenüber einem Uniformträger ist ein absolutes No-Go. Jeder Respektlose stört das öffentliche Leben". Auch werden zunehmend Handyfotos von Einsätzen mit Verletzen oder Toten ins Netz gestellt. "Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll."

Haas ist überzeugt, "wenn die ganzen Störer mal ein Ehrenamt übernehmen würden, würde das der Öffentlichkeit helfen". Einen respektvollen Umgang würden alle auch lernen, wenn es "ein verpflichtendes Jahr geben würde, ehrenamtlich mit sozialen Diensten – dann stehen die Leute mal auf der anderen Seite".

Die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, nimmt ständig ab, "die Katastrophen nehmen zu". Seit vergangenem Jahr kann unter anderem auch beim THW der Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) absolviert werden, "eine super Idee", findet Haas. Aber auch ansonsten findet sich beim THW "für jeden eine Arbeit – egal, über welche Fähigkeiten er verfügt".

Info: www.thw-eberbach.de oder ov-eberbach@thw.de