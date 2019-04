Von Peter Bayer

Eberbach. Wie halten's die Auto- und Motorradfahrer mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Eberbachs Straßen? Aufschluss darüber gibt die jährliche Messstatistik, die Bärbel Preißendörfer, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts, jüngst dem Gemeinderat präsentierte. Und die sagt: Die Zahl der Verstöße hat im vergangenen Jahr zugenommen. Ebenso die Zahl derer, die mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell unterwegs waren.

Pro Messstunde des Ordnungsamts waren es im Schnitt 10,1 Verstöße. Im Jahr zuvor wurden nur 7,7 Verstöße registriert. Gemessen wurde an 31 Tagen insgesamt 248 Stunden. Positiver Nebeneffekt: Mit 7180 Euro wurde auf diese Weise das Stadtsäckel zum ersten Mal seit langem ein bisschen gefüllt. Der Gemeinderat stimmte daher einstimmig der Verlängerung des Mietvertrags mit der Firma BBK bis zum 30. April 2022 zu den gleichen Konditionen bis bisher zu. Der Vertrag wäre am 30. April ausgelaufen.

Hat das "Blitzen" die erhoffte erzieherische Wirkung oder nicht? Darüber gingen die Meinungen im Gemeinderat auseinander. "2017 brachte die Messstunde 152,34 Euro ein, 2018 waren es 205,10 Euro. Ich bin dafür, dass es intensiviert wird", sprach sich Lothar Jost (AGL) für mehr Messstunden aus. Karl Braun (CDU) ist davon überzeugt: "Wir verfolgen das seit Jahren, das hat eine erzieherische Wirkung. Im Rund (dem Gemeinderat) sitzen Leute, die auch schon dabei waren", meinte er augenzwinkernd.

Etwas anders sieht das Rolf Schieck (SPD), dem das "Verdienen" nicht so wichtig ist wie die Sicherheit: "Im Bereich der Kindergärten und Schulen hat sich die Zahl der Verstöße erhöht", gab er zu bedenken. Durchs Blitzen werde nicht mehr Sicherheit erreicht. "Man kriegt die Leute nur am Geldbeutel", ist Peter Wessely (Freie Wähler) überzeugt. Er erachtet es als sinnvoll, Messstellen an den Schwerpunkten zu verstärken.

Einer der Schwerpunkte ist die Friedrich-Ebert-Straße, wo Tempo 30 gilt. Dort wurde im vorigen Jahr an 20 Tagen geblitzt, mit recht unterschiedlichen Ergebnissen. Waren am 8. Juni von 325 gemessenen Fahrzeuge nur sechs mit maximal 38 km/h zu schnell (1,8 Prozent), so wurden am 2. März 35 von 336 Fahrzeugen (10,4 Prozent) geblitzt, wobei der schnellste mit 54 km/h erwischt wurde.

Wesentlich disziplinierter sind die Fahrer in der Luisenstraße unterwegs, wo bei einer Messung nur jeder Zwanzigste zu schnell fuhr.

Einen Rückgang der Geschwindigkeitsüberschreitungen um 2,8 Prozent gab es, so Preißendörfer, in der Odenwaldstraße, ebenfalls eine 30er-Zone. Hier wurde an 19 Tagen gemessen. Meist waren drei bis vier Prozent der Fahrer zu schnell unterwegs, überwiegend um fünf bis zehn km/h, lediglich zwei Mal wurde die 50er-Marke minimal überschritten.

Ein beliebter Standort des Messfahrzeugs war an zwölf Tagen auch die Alte Dielbacher Straße, wo meist zwischen sechs und zwölf Prozent zu schnell waren. Ausreißer war der 31. Januar, ein Mittwochmorgen, wo jeder Fünfte zur Kasse gebeten wurde.

Noch disziplinierter waren die Fahrzeugführer in der Brückenstraße unterwegs. Hier lag die Quote bei 13 Messungen zwischen 1,2 und 5,0 Prozent. Wenig von der dort geltenden Beschränkung auf 30 km/h hielt ein Fahrer, der dort mittags mit 57 "Sachen" geblitzt wurde. Er ist jetzt um 100 Euro ärmer, dafür aber um einen Punkt reicher. Ebenso jener Fahrer, der morgens mit 37 statt erlaubter 10 km/h durch die Bahnhofstraße fuhr. Hier haben es die Autofahrer morgens offenbar besonders eilig, an zwei von sechs Messtagen fuhr jeder Dritte zu schnell.

Zehn Mal wurde in der Zwingerstraße in Höhe der Schule gemessen. Hielten sich an einem Tag frühmorgens alle 57 Fahrer an die vorgeschriebenen 10 km/h, blitzte es gleich an vier Tagen um die Mittagszeit bei jedem dritten Fahrzeug auf. Zum Teil wurden auch hier über 30 km/h gemessen.

Leicht erhöht hat sich die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich der Schulen in der Berliner Straße (0,9 Prozent) und der Waldstraße (0,7 Prozent). Auch hier wurden mehrfach 48 bis 53 km/h gemessen. Nur wenig hielten die Autofahrer bei insgesamt sieben Messtagen auch von den Begrenzungen in der Hohenstaufenstraße und Zähringer Straße, wo zwischen 9,8 und 26,1 Prozent zu schnell fuhren.

Das Tempo 10-Schild in der Neckarstraße ignorierten an einem Morgen sieben von 27 Fahrern (25,9 Prozent). Die wenigsten Beanstandungen gab es in der Friedrichsdorfer Landstraße: Von 604 Fahrzeugen hielten sich nur sechs nicht an die Tempo 50-Begrenzung.