Eberbach. (by) Vor nur etwa einem Jahr wurden im Auftrag der Telekom in Eberbach Kabel verlegt. Seit ein paar Wochen ist die Mosbacher Firma Schuler & Sohn an einem großen Teil eben jener Stellen erneut zugange und reißt das Pflaster wieder heraus. Am Donnerstag wurde nun mit der größten Baustelle - in der Scheuerbergstraße hinter dem Krankenhaus bis zur Abzweigung Rudolf-Epp-Straße - begonnen.

Deren Anlieger zeigten sich verwundert über die nicht angekündigten Aktivitäten. Schon bald kursierte das Gerücht, verseuchtes Erdreich werde ausgetauscht. Dem ist jedoch nicht so. "Für die Arbeiten gibt es mehrere Gründe", so der Sachbearbeiter der Telekom. An dem Gerücht mit dem verseuchten Erdreich sei nichts dran. Es gehe vielmehr um die Beseitigung von Fehlern und unsachgemäßer Ausführung der Arbeiten durch die während der Arbeiten in Konkurs gegangene Firma aus Beerfelden. Sie habe nicht nach dem Stand der Technik gearbeitet, die Oberfläche sei "nicht sachgemäß bearbeitet worden". Bordsteine seien kaputtgemacht worden.

Dass im Bereich Rudolf-Epp- und Scheuerbergstraße Schotter ausgetauscht werde, bestätigte der Telekommitarbeiter. Allerdings nicht, weil das Material verseucht sei. So sei es inzwischen üblich, beim Schotter einen bestimmten Anteil an Recyclingmaterial zu verwenden - zwischen fünf und zehn Prozent -, was das Land Baden-Württemberg auch empfehle. Die Stadt Eberbach habe dies aber nicht gewollt und im Vorfeld der Telekom auch so mitgeteilt. Trotzdem habe die Firma TBH, entgegen der Vorgabe, einen bestimmten Anteil verwendet. "Wir wollen kein Recyclingmaterial", bestätigte Stadtbaumeister Steffen Koch. Dies sei aber nicht der einzige oder der Hauptgrund für die nun stattfindenden Arbeiten. Mehrere Firmen waren damals beteiligt gewesen, teilweise sei es auch in Ordnung gewesen. "Insgesamt wurden die Arbeiten aber nicht gut ausgeführt", sagt Koch. Die Firma Schuler & Sohn, mit der man sehr zufrieden sei, arbeite im Stadtgebiet "einen Teil der mehrseitigen Mängelliste ab". Die Kosten der Maßnahmen trägt die Telekom.

Die Arbeiten auf den Wanderbaustellen seien zeitaufwendig. "Es zieht sich", so der Telekommitarbeiter. Dennoch ist er optimistisch, dass alle Arbeiten in Eberbach dieses Jahr noch abgeschlossen werden. "Mindestens 80 Prozent sind bereits erledigt", sagt er. In Eberbach seien viele Straßen von den Bauarbeiten betroffen gewesen oder sind es noch, bestätigt Michael Erdöffy von der Stadtverwaltung.

In der Innenstadt ebenso wie in der Steige, aber auch in Neckarwimmersbach oder den Ortsteilen Rockenau und Pleutersbach, nennt er nur einige. Oft seien es nur kleinere Abschnitte ohne große Auswirkungen auf die Anwohner. Dass etwa die Anwohner in der Scheuerbergstraße im Vorfeld nicht informiert wurden, erklärt er damit, dass nicht jede Baumaßnahme groß angekündigt werden müsse.

Bei Einschränkungen für die Bewohner, etwa die Sperrung der Zufahrt zum Grundstück, müsse die Baufirma allerdings Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen.

Sollte es dennoch Probleme geben, können sich die Anlieger beim Ordnungsamt der Stadt melden.