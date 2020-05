Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Kriegsende 8. Mai 1945, vor 75 Jahren: Das Dritte Reich kapituliert bedingungslos. Seit Wochen schon ist da bereits Friede in der Kleinstadt am Neckar. Doch der Krieg hat unerträgliches Leid über viele Eberbacher Familien gebracht: Fast 700 Söhne der Stadt sind gefallen oder gelten als vermisst. Etliche bleiben noch in russischer Kriegsgefangenschaft und kehren erst in den Jahren 1953 bis 1955 wieder in ihre Heimat zurück. Bis 55 Jahre nach Kriegsende dauert es, dann erst steht fest, welchen Blutzoll die Eberbacher in diesem verheerenden Weltenbrand gezahlt haben.

In den Jahren 2000 und 2002 waren es unendliche Anstrengen, die sich die frühere SPD-Stadträtin Margareta Steinmetz (verstorben 2015) und der ehemalige Schriftleiter des Eberbacher Geschichtsblattes, Helmut Joho, machten, um den im Zweiten Weltkrieg gefallenen Eberbacher Soldaten "einen Namen" zu geben. Es gab so viele Quellen, bei denen es nachzufragen galt, dass es sogar zweier Aktionen bedurfte, um die schrecklichen Zahlen auf einen einigermaßen verlässlichen Stand zu bringen.

Die gebürtige Stuttgarterin Margareta Steinmetz hat evangelische und katholische Kirchenbücher gesichtet; Vereine und Verbände wurden von der Sozialdemokratin kontaktiert, die Stadtverwaltung, Privatpersonen. Das schlimme Leid in vielen Eberbacher Häusern ist in Steinmetz‘ Bericht "Die Kriegstoten der Stadt Eberbach 1939 - 1945" in zwei Ausgaben des Eberbacher Geschichtsblatts dokumentiert.

Jeder Name der verlorenen Soldaten ist akribisch aufgeführt, soweit möglich mit Todesdatum und Sterbeort. Der gebürtige Eberbacher Helmut Joho konnte selbst viele Namen Gefallener und Vermisster einzelnen Familien zuordnen.

Die ersten Toten, die statistisch erfasst wurden, kamen aus dem Stadtarchiv. Das Standesamt brachte weitere tote oder vermisste Soldaten in die traurige Rechnung ein. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Informationen kam Margareta Steinmetz in ihrer ersten Zählung auf 465 im Zweiten Weltkrieg gefallene oder vermisste Eberbacher Soldaten – Meldungen für die späteren Eberbacher Stadtteile eingerechnet.

Die Basis für die Zählung war von Anfang an brüchig. Bis zur Schlacht um Stalingrad 1943 waren die Meldungen über Gefallene noch mit Siegesnachrichten verbunden. Dann fielen pro Woche im Schnitt mindestens drei Eberbacher. Das große Sterben auf den Schlachtfeldern war kein Thema mehr für die Propaganda des Dritten Reiches. Ab 1943 wurden sogar alle kirchlichen Gedenkfeiern für gefallene Soldaten verboten.

In den letzten beiden Jahren des Krieges kamen nicht mehr alle Berichte über Gefallene von der Front durch. Die Kompaniechefs waren mit ihren Soldaten eingeschlossen. Verbindungen nach draußen gab es nicht, um vom Schicksal der Kameraden zu berichten. So fehlten gerade für 1943 bis 1945 etliche Todesmeldungen in den amtlichen Eberbacher Unterlagen.

Zentrale Archive bringen selbst heute nicht weiter. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge kann allenfalls Auskunft über gefallene und vermisste Soldaten geben, die in Eberbach geboren und im Zusammenhang mit von ihm betreuten Kriegsgräbern erfasst sind. Für den Zweiten Weltkrieg kommt diese beim Volksbund abrufbare Statistik auf nur 230 Soldaten. Weit entfernt von der Eberbacher Wirklichkeit.

Nachdem alle amtlichen Informationsquellen ausgeschöpft waren, hat sich Joho im zweiten Anlauf an die Eberbacher Bevölkerung gewandt, parallel zur Veröffentlichung der ersten Namen der Soldaten im Jahr 2000. Aus Bürgerschaft, Verbänden und Vereinen wurden daraufhin weitere Gefallene und Vermisste gemeldet, die behördlich bis dahin nicht registriert waren. Dadurch wurde die erste von Margareta Steinmetz zusammengetragene Auflistung weit übertroffen. So spricht man jetzt von mindestens 689 gefallenen, vermissten oder für tot erklärten Eberbacher Soldaten.

Die meisten Verluste erlitten die Altersgruppen zwischen 19 bis 23 Jahren. Selbst mindestens elf 18-jährige Soldaten aus Eberbach sind im Zweiten Weltkrieg an der Front umgekommen. Manche Familien traf das Schicksal gleich mehrfach. Die Eltern Adolf und Marie Bauer beklagten ihre vier Söhne. Die Familien Mackamul und Wüstenhube verloren drei Söhne. Und mindestens 23 Familien betrauerten den Verlust zweier Söhne.

Die gefallenen Brüder Fritz und Richard Karl hatten ihren ältesten Bruder Heinrich bereits im Esten Weltkrieg verloren. Eberbachs Kernstadt hatte zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges etwas über 7500 Einwohner. Die Zahl von fast 700 umgekommenen Soldaten wäre gemessen an der Gesamtbevölkerung etwa ein Zehntel. Von der männlichen Einwohnerschaft der Stadt ist, rein statistisch gesehen, jeder Fünfte im Krieg verloren gegangen – männliche Kinder und alte Männer sogar mitgerechnet.

Info: Eberbacher Geschichtsblatt 2000 und 2002