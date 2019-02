Von Felix Hüll

Eberbach. "Es hilft Ihnen, mit den Herausforderungen des Lebens und Sterbens besser fertig zu werden und vielleicht anderen zu helfen, indem sie ihre Erfahrungen mitteilen," erklärt Ursula Clifford. Zusammen mit Ulrike Göhrig und Gabriele Wittemann-Koch startet sie am Freitag die zweite Staffel des Kursangebotes "Letzte Hilfe". 60 Personen hatten 2018 an vier Terminen bereits das erste Angebot dieser Art des Hospizvereins Eberbach-Schönbrunn nachgefragt.

"Uns haben Leute gesagt: Endlich konnten wir mal über das Thema reden. Es ist alles wertfrei. Jeder kann über alles sprechen - und was am meisten hilft ist der Informationsaustausch, das Erfahren, ja, mir geht’s genau so wie Dir."

Ausgehend von der Idee des Palliativmediziners und Arztes an einer Schleswiger Klinik, Georg Bollig, ist eine internationale Bewegung "Last Aid" entstanden. Sie ermöglicht es ganz unterschiedlichen Menschen in ihren jeweiligen Bedürfnissen, sich mit dem letzten Ende einem jedem sicher bevorstehendem Abschied auseinanderzusetzen.

Ob Angehöriger eines älteren Menschen, ob Eltern, Söhne/Töchter, Menschen in Pflegeberufen - so unterschiedlich wie die einzelnen Leute ist ihre Herangehensweise an Fragestellungen wie "Was passiert eigentlich beim Sterben?" oder "Was bringen Vorkehrungen wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?" Wenn schlagartig ein Mensch nicht mehr handlungsfähig ist, nicht mehr zum Ausdruck bringen kann, was sein Wille ist, sollte gesichert sein, dass Menschen seines Vertrauens für ihn die Dinge klären können: Sollen in einem Komazustand lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen werden oder nicht?

Was geschieht mit beruflichen, finanziellen, persönlichen Angelegenheiten? Entscheidet dies ein behördlich eingesetzter Betreuer oder die Angehörigen? Das gilt übrigens nicht nur für die Älteren. Es kann Eltern auch passieren, dass ihre über 18 Jahre alten Kinder plötzlich betroffen sind und selbst Vater oder Mutter erst einmal keinen Zugriff auf zu treffende Entscheidung habe.

Die regelt dann ohne verbrieften letzten Willen ein von Behörden bestellter Vormund. Wenn das Äußerste näher kommt oder eingetreten ist: welche Hilfen gibt es, "körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte zu lindern"? Welche Rituale helfen, Trauer anzunehmen und zu bewältigen? "Die Leute sagten, sie haben das Gefühl, sie haben jetzt was ander Hand", berichtet Clifford nach den Kursen 2018.

Nach wie vor ist der Tod ein Tabu, über das in der Regel nicht, wenig oder oft zu spät zwischen den Betroffenen gesprochen wird. "Es ist gut zu wissen, was sind die letzten Wünsche. Mache ich das, was der liebe Mensch wollte?", berichtet Ulrike Göhrig. "Es ist ein Zeichen der Liebe für sich selbst und den Angehörigen gegenüber, für sich vorzusorgen, den letzten Willen festzulegen", so Clifford.

Die Erfahrung lehre, dass Trauer leichter fällt, wenn über offene Fragen Gewissheit unter den Angehörigen besteht. Daher fanden auch jüngere Besucher im "Letzte Hilfen-"Kursangebot Verwertbares für ihren Lebensalltag. Das Angebot richtet sich auch an Unternehmen und Schulen.

Clifford: "Unser Anliegen ist, das Thema ins Leben zu holen. Sterben ist ein Teil des Lebens. In den Kursen gewinnt man das Gefühl, man ist nicht allein."

Für das am Freitag startende Vier-Stunde-Programm "Sterben ist ein Teil des Lebens" ab 18 Uhr im Kolpingsaal des katholischen Pfarrheims Feuergrabengasse 6 in Eberbach sind noch Plätze frei. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 0176/99056060. Weitere Infos - auch zu den nächsten Kursterminen im Mai und im September sowie weiteren Angeboten wie Trauertreff oder ein angedachtes "Erinnerungscafé" stehen unter www.hospizarbeit-in-eberbach.de