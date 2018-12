Eberbach/Hirschhorn. Silvesterfeuerwerke in der unmittelbaren Nähe von Fachwerkhäusern als besonders brandgefährdeten Gebäuden sind generell kraft Gesetzes verboten. Dies führt dazu, dass bereits in vielen Städten und Gemeinden das traditionelle Abbrennen von Feuerwerken zum Jahreswechsel an etlichen Plätzen und Stellen in den jeweiligen Städten und Gemeinden untersagt wurde, so auch für Eberbach und Hirschhorn. Zuwiderhandlungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit einem Bußgeld geahndet werden. Es wird an Silvester durchaus kontrolliert.

Das Eberbacher Ordnungsamt weist darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerks- wie Knallkörpern nur am 31. Dezember und am 1. Januar eines jeden Jahres gestattet ist. In der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern komplett verboten. Die Feuerwehr weist auf die erhöhte Brandgefahr hin. Verursacher von Schäden, die durch Feuerwerkskörper entstehen, können haftbar gemacht werden.

In Eberbach gilt der Verbotsbereich für folgende Straßen: Gesamter Bereich Altstadt-Ost: Adolf-Knecht-Straße, Alter Markt, Back- und Binnetzgasse, Brühlstraße, Brunnen-, Fischer- und Geisgasse, Hauptstraße, Heumarkt, Kellereistraße, Kornmarkt, Krämergasse, Lindenplatz, Neugereuther Gässel, Obere Badstraße, Pfarrgasse, Pfarrhof, Rosengasse, Untere Bad- und Zwingerstraße, Gässel zwischen Odenwald- und Scheuerbergstraße, Neckarstraße ab Kreuzung Querspange Brückenstraße bis zur L 595 (Kreisverkehr).

Im Hinblick auf den brandgefährdeten Hirschhorner Altstadtbereich sowie die Klosterkirche und Ersheimer Kapelle hat der Magistrat der Stadt Hirschhorn (Neckar) eine Verbotsverfügung zum Schutz dieser Kulturgüter beschlossen. Das gesetzliche Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Fachwerkhäusern wird darin noch konkretisiert: ausdrücklich verboten ist es auf und vom Schloss Hirschhorn und dem gesamten Bereich der Burganlage einschließlich der Klosterkirche, innerhalb des gesamten Altstadtbereiches vom Beginn der Fußgängerzone Hauptstraße 16/19 bis Hauptstraße 94 einschließlich aller Seitengassen sowie auf der Uferstraße ab Wehrbrücke bis Grabengasse, im Abstand von 50 Metern rund um die Ersheimer Kapelle und Friedhofsanlage im Bereich der Ersheimer Straße 10 bis 18, Lorscher Straße 1 bis 9, Starkenburger Straße 1 bis 7 und Töpferweg 3 bis 6.

Hirschhorns Stadtverwaltung weist darauf hin, dass über das Silvesterfeuerwerk hinaus, Feuerwerke an Geburtstagen, zu Hochzeiten oder Jubiläen von Privatpersonen grundsätzlich und ganzjährig nicht genehmigt werden.