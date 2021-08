So übersichtlich wie am Sonntagabend geht es im SEV nicht immer zu. Fahrgäste bemängeln, dass Busse am Bahnhof in Neckargemünd nicht auf verspätete Züge warten. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. Seit einem Monat schon werden die Fahrgäste der S-Bahn zwischen Eberbach und Neckargemünd mit Bussen befördert, um die baubedingte Streckensperrung im Neckartal zu überbrücken. Ein für die Fahrgäste zweifellos beschwerlicher Zustand, der zu allem Überfluss noch zwei volle Monate andauern wird. Kein Wunder also, wenn sich gerade regelmäßige ÖPNV-Nutzer wie Berufspendler darüber ärgern, wenn dieser Schienenersatzverkehr (SEV) nicht so funktioniert, wie man es von ihm erwarten darf.

Sprich: Wenn Busse auf verspätet eintreffende S-Bahnen nicht warten, sondern den Fahrgästen vor der Nase davonfahren. Wenn die Wartezeiten auf die Anschlüsse unnötig lang sind und wenn sich dann im Folgebus 30 Minuten später die Fahrgäste zweier S-Bahnen drängen müssen. In Bezug auf die Koordination zwischen Schienen- und Busverkehr besteht anscheinend noch erheblicher Verbesserungsbedarf an den Bahnhöfen in Eberbach und Neckargemünd, es hagelt Beschwerden.

So wie diese eines Berufspendlers aus Hirschhorn, der aus diesem Grund schon zum wiederholten Male den DB-Regio-Kundendialog eingeschaltet hat. Hier wurde ihm mitgeteilt, dass an den Bahnsteigen "Reisendenlenker" im Einsatz sind, die dieser Aufgabe in Abstimmung mit den Fahrzeugführern der Busse und Bahnen nachkommen. Doch solche Lenker machen sich nach den Erfahrungen des Hirschhorners zumindest rar, und "Kommunikation zwischen Bahn- und Busunternehmen findet nicht statt, wie mir der S-Bahnfahrer auf Nachfrage mitteilte". Auch auf die Zusicherung, dass solche Missstände in Zukunft abgestellt würden, war dem erbosten Fahrgast zufolge kein Verlass: nächster Zug, dieselbe Prozedur. "Ich bin nur noch sprachlos über diesen miesen Service und was den Fahrgästen so zugemutet wird. Da ist das Auto doch wieder eine verlockende Alternative", machte der Mann seinem Ärger in E-Mails Luft.

Die DB kehrt das Problem auf Nachfrage keineswegs unter den Tisch. "Wir arbeiten daran, dass wir das hinbekommen und suchen nach Lösungen", äußerte sich eine Bahnsprecherin auf Nachfrage: "Das sind Anfangsschwierigkeiten". Der Sprecherin zufolge wurden die zuständigen Busverkehrsunternehmen bereits vergangene Woche darauf hingewiesen, ihre Abfahrtszeiten zur Anschlusssicherung den S-Bahn-Ankünften anzupassen. Fahrerinnen und Fahrer seien erneut angewiesen worden, den Anschluss der S-Bahn an den Busverkehr zu gewährleisten und auf ankommende Fahrgäste zu warten. "Gerade zu den Stoßzeiten werden sie künftig vermehrt auf ankommende Fahrgäste achten", versichert die Bahn. Auch seien die eingesetzten Reisendenlenker instruiert worden, die Fahrer bei der Sicherung der Anschlüsse zu unterstützen. Und: "Wir bitten alle Fahrgäste für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung".