Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wer sich nicht auskennt in der Stadt, sieht sich an dieser Stelle meist unfreiwillig in ein mäßig heiteres Ratespiel verwickelt: Wo bin ich? Wir befinden uns an der Nordostseite des Neuen Markts. Die hier verlaufende Fahrstraße heißt östlich des Platzes ein Stück weit Neckarstraße, Richtung Norden, wo das Gässel abzweigt, heißt sie Odenwaldstraße und da, wo sie den Platz berührt, gehört sie zum Neuen Markt. Die direkt an der Stirnseite des Platzes gelegenen Häuser tragen die Nummern 6, 8, nochmals 8, weil die Wohnungen im Obergeschoss hier mit dem Nachbarhaus verbunden sind, und 10 - offiziell jedenfalls, die 10 als Nummernschild existiert nämlich nicht. Und an die 6 schließt sich gegenüber der alten "Rose" eine weitere 8 an. 8, 6, 8: Wer soll sich da zurechtfinden?

Kein Wunder also, dass nicht nur Boten und Lieferanten, sondern auch Leute, die eine bestimmte Adresse, vielleicht eine Arztpraxis suchen in diesem Bereich, sich mangels Orientierung oft Hilfe suchend an die dortigen Geschäftsleute wenden, in der RNZ/EZ-Geschäftsstelle oder beim Orthopädie-Schuhtechniker nachfragen. Hier, wo an der Fassade eigentlich eine 10 angebracht sein sollte und deren Wohnungseingang sich mit der Adresse Neuer Markt 10 um die Ecke im Gässel befindet, lautet die Gegenfrage dann in der Regel: "Zu wem wollen Sie denn?" Denn wer hier wohnt, ist den Nachbarn wohlbekannt, wie die Adresse lautet eher nicht. Ortsfremde tappen im Dunkeln.

Das Problem ist dem Rathaus nicht unbekannt. "Das beschäftigt uns auch intern", äußert sich Roland Heck auf Nachfrage. Denn auch hier gab es schon Beschwerden höchst wahrscheinlich genervter Lieferanten. Heck ist als Leiter der Planungsabteilung in der Bauverwaltung dafür zuständig, Hausnummern zuzuteilen und die Neubenennung von Straßen vorzunehmen. Sobald es dann um die technische Umsetzung - sprich: um die Beschilderung geht, schaltet Roland Heck das Tiefbauamt ein. Und im Falle der Schnittstelle Neuer Markt/Neckarstraße, wo weder das eine noch das andere Schild vorhanden ist, sei dies bereits geschehen.

Wie es zu dem Adressenwirrwarr überhaupt gekommen ist, kann der Verwaltungsmann inzwischen auch nur mutmaßen. Beim Bau des Hauses gegenüber der "Rose", der heutigen Neckarstraße 8, ist es laut Heck "wohl versäumt worden, für mehr Klarheit zu sorgen". Anstelle des großen neuen Wohnhauses gab es vorher nämlich "zwei oder drei alte Einzelhäuschen", die ihm zufolge vermutlich mit 2, 4, 6, 8 nummeriert waren - und vor dem Abriss auch das Schild "Neckarstraße" auf der Fassade trugen.

Dass die einwandfreie Kennzeichnung von Straßen weit darüber hinausgeht, Boten ihre Arbeit zu erleichtern, macht zum Beispiel die bayerische Gemeindeordnung klar. Die schreibt den Kommunen vor, durch eine klare Beschilderung von Straßen und Plätzen Sorge zu tragen "für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte in der Gemeinde und damit auch für eine rasche und zuverlässige Orientierung im Gemeindegebiet". Die Vorschrift zielt auf die Möglichkeit, "insbesondere für Notfälle einen effektiven Einsatz der Rettungsdienste und der Polizei zu gewährleisten, amtliche Zustellungen, aber auch den privaten Besuchsverkehr zu erleichtern". Straßennamen, Straßennamensschilder, aber auch Hausnummern tragen wesentlich zur Orientierung bei, heißt es weiter. Die Gefahr von Verwechslungen müsse ausgeschlossen werden.

Hierzulande, auch in Eberbach, wird diesbezüglich vor allem auf die Anbringung von Hausnummern durch die Grundstücks- und Hauseigentümer hingewirkt. "Sie müssen ihr Grundstück/ihr Haus mit der von der Gemeinde vergebenen Hausnummer deutlich kennzeichnen", schreibt die Stadt vor.