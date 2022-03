Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. So schnell kann es gehen mit der neuen Erhöhung der Energiepreise, auch in Eberbach. In unserem Bericht vom Samstag über die aktuelle Situation der Gasversorgung ("Wir schaffen es bis Sommer") wurde deutlich, welches Glück die Energiekunden hatten, die sich spätestens zum Jahresbeginn mit den heimischen Stadtwerken auf längerfristig feste Preise geeinigt hatten. Bis zwei Jahre war die Bindung möglich. Schon diese neuen Anschlussverträge waren ab Jahresanfang teurer als zuvor. Und von Putins Krieg in der Ukraine war da noch nicht die Rede.

Ende letzter Woche haben die Stadtwerke bekannt gemacht, wie die neuen Grundpreise für Gas und Strom ab dem 1. Mai dieses Jahres sein werden. Sie gehen durch die Decke. Das dürfte wohl die größte Preiserhöhung aller Zeiten sein, die die Eberbacher Stadtwerke durchführen mussten. "Zum Angst bekommen", wie ein Betroffener sagte. Der Strompreis erhöht sich um rund 50 Prozent. Der Gaspreis geht ebenfalls um die Hälfte rauf. Eigentlich muss man die erste Erhöhung zum Januar noch dazurechnen. Wer jetzt zu den Stadtwerken Eberbach wechselt, bekommt bis auf Weiteres nur den Tarif für die gesetzliche Grund- und Ersatzversorgung, bei Strom und bei Gas. Hier besteht eine Vertragspflicht für die Stadtwerke - als örtlicher Anbieter.

Hintergrund der Vertragsgestaltung mit den hohen Preisen: Neukunden sind bei den Stadtwerken nicht in die teils langfristig zu günstigeren Preisen bestellten Strom- und Gasmengen eingerechnet. Ein neuer Abnehmer bekommt von den Stadtwerken einen Brief mit den Vertragsbedingungen. Es empfiehlt sich, dann nachzufragen, ob es zwischenzeitlich doch günstigere Angebote gibt. Schließlich ist der Energiemarkt derzeit sehr in Bewegung.

Beim Kleinverbraucher für Strom geht es zum 1. Mai von 53,09 Cent auf 70,37 Cent je Kilowattstunde; Haushalte und die Landwirtschaft müssen statt 36,67 Cent künftig 53,95 Cent zahlen; beim Gewerbe steigt die Kilowattstunde von 39,64 Cent auf 56,92 Cent. Die Grundpreise 51,31 oder 112,60 Euro im Jahr bleiben unverändert. Die Stadtwerke Eberbach zählten stets zu den günstigen Anbietern. Die Stadtwerke Heidelberg bieten beispielsweise in der niedrigen Abnahmestufe ihren Strom für 62,09 Cent je Kilowattstunde an. Die nächsten Mengen werden mit 61,27 bzw. 61,01 Cent verkauft. Mit Preisgarantie bis Ende des Jahres. Die Grundpreise lauten 97,44 Euro, 109,20 und 133,08 Euro.

Der Eberbacher Gaspreis steigt im Grundtarif von 15,09 Cent pro Kilowattstunde auf 22,28 Cent beim Kleinverbrauch mit bis 2000 Kilowattstunden pro Jahr. Bis zu 10.000 Kilowattstunden jährlich kostet es statt 12,71 Cent neu 19,90 Cent. Wer mehr verbraucht, zahlt statt 11,76 dann 18,95 Cent. Der Grundpreis pro Jahr beim Gas bleibt ebenfalls stabil: 28,56 Euro, 76,16 Euro bzw. 171,36 Euro. Bei Preiserhöhungen hat man grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Die Stadtwerke planen derzeit nicht, die bisherigen Vorauszahlungen der Kunden für den Rest des Jahres an die neue Preisstruktur anzupassen. Wer am Ende des Jahres eine größere Nachzahlung vermeiden will, müsste deshalb einen neuen, höheren Abschlag vereinbaren.

Jetzt rächt sich für so manchen, dass er in den vergangenen Jahren zu einem Billiganbieter für Strom und Gas gewechselt war. Die haben schon im Januar Hunderttausenden Kunden gekündigt. Das war die erste Preiserhöhungswelle, im laufenden Winter.

Die exorbitant hohen Energiebeschaffungspreise für die Stadtwerke werden vom Markt bestimmt. An der europäischen Energiebörse in Leipzig gehen die Preise steil nach oben. Die Aufschläge sind überproportional höher als die Einkaufspreise bei den Lieferländern. Hier spielt die Energiepolitik rein.

Ohne Strom und ohne Gas bleibt niemand. Örtliche Stadtwerke müssen per Gesetz einspringen. Und die meisten bieten eben ihre Energielieferungen nur noch mit Grund- und Ersatzversorgungspreisen an. Sondertarife wie bislang sind bei Neukunden nicht mehr leistbar. Sonst müssten die Bestandskunden nachträglich dafür einstehen, dass die Billigkunden die Jahre zuvor bei den Energiediscountern etliches eingespart haben.