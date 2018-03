Rathaus in Hirschhorn. Foto: Hüll

Hirschhorn. (MD) "In Frankfurt werden die Nilgänse abgeschossen. Hat man sich darüber auch schon in Hirschhorn Gedanken gemacht?", begehrte ein Mann in der Bürgerfragestunde vor der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zu wissen angesichts des im Familienpark scheinbar überhand nehmenden Bestands dieser Vögel.

"Ich als Jäger würde die Tiere ja gern schießen, zubereiten und verkosten", flachste Bürgermeister Oliver Berthold. Aber das sei halt nun mal verboten. Dabei gebe es auch keine Ausnahmen. Werner Hildwein von der Stadtverwaltung erläuterte, dass man am Park Gräser pflanzen wolle, um den Tieren den Landeanflug zu vermasseln. Seit eine der Gänse dort kürzlich von einem Auto überfahren worden sei, seien die anderen auch nicht mehr gesehen worden.

Ein anderer Zuhörer bat darum, mit Schildern im Ort deutlich auf die vorhandenen Defibrillatoren hinzuweisen, da diese im Notfall lebensrettend sein könnten. Neben den Windkraftanlagen im Greiner Eck soll aus übrig gebliebenen Betonfertigteilen eine Schutzhütte für Wanderer gebaut werden. Ein Zuhörer aus Langenthal bat den Bürgermeister, die städtische Zustimmung dazu zu verweigern. "Jedes Kilo Beton da oben ist eines zu viel". Ob die Hütte dort Sinn mache, sei unklar, erwiderte Berthold. Aber die stehe "ja schon so weit". "Das ist nicht das Problem der Stadt Hirschhorn, wenn das Ding wieder abgerissen werden muss", konterte der Zuhörer.

Nach dem Stand der Erweiterung des Neubaugebietes "Im hohen Feld" in Langenthal erkundigte sich ein Bürger. Demnächst finde ein Termin mit den Grundeigentümern statt, erläuterte der Stadtchef. Man habe denen gesagt, welche Kosten durch die Erschließung auf sie zukämen. Zwischenzeitlich hätten sich die Eigentümer untereinander besprochen. "Das Ergebnis kennen wir noch nicht".