Von Elisabeth Mur-Brück

Eberbach. "Ich bräucht ’n Kaffee", sagt Martina Greif-Trussina. Aber Kaffee ist jetzt nicht. Sie zieht den Reißverschluss ihrer blauen Regenjacke zu; Martina Greif-Trussina muss raus, fürs Fernsehen für Eberbach.

Im "Stadt-Land-Quiz" des SWR ist das Thema "Lesen" dran. In der Sendung treten zwei Städte gegeneinander an. Dabei hat ein Zweierteam die Aufgabe, ein Bilderrätsel zu lösen, anschließend müssen in einer Schnellrunde zehn Fragen innerhalb einer Minute beantwortet werden. Passanten, die Quizfragen von Moderator Jens Hübschen richtig beantworten, punkten zusätzlich für ihre Stadt.

Die Kleinstadt Nieder-Olm in Rheinhessen liegt etwa zehn Kilometer südlich von Mainz. Nach Eberbach fahren die meisten Nieder-Olmer über die Ingelheimer Straße auf die A 63 und die A 60 in Richtung Rüdesheim, Fahrzeit etwa eine halbe Stunde. Nach der Sendung am 4. April dürften mehr auch Eberbach am Neckar auf dem Schirm haben und mit ihnen die Zuschauer.

Thema dieser Folge ist "Lesen". Martina Greif-Trussina und ihre Buchhandlung wurden 2019 erstmals mit dem "Deutschen Buchhandlungspreis der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien" ausgezeichnet, ebenso wie das Konkurrenz-Team aus Nieder-Olm.

Ein SWR-Fernsehteam mit Moderator Jens Hübschen begleitete Greif-Trussina und ihren Bruder Eckart Greif nach einem Vorab-Briefing im Buchgeschäft auf die Tour durch die Stadt. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Drei Kameraleute, zwei Mikrofone, ein Beleuchter – es wird ein bisschen eng im Verkaufsraum an der Friedrichstraße 15. Der Tisch muss mehr in Richtung Wand.Die Stühle sollen nach oben: "Am besten auf Zwei".

Redakteurin Nicole Hellmundt hat das Ganze im Blick: "Alle Handys aus?" Moderator Jens Hübschen zählt an: "Läuft-läuft-läuft-läuft!" Ein paar Fragen, mit denen er erst Martina Greif-Trussina vorstellt, dann ihren Bruder Eckart, der auch ihr Teampartner ist. Immer schon wollte sie Buchhändlerin werden – im Winter. Und im Sommer Gärtnerin. Dann der Augenblick der Wahrheit: auf dem Tablet von Jens Hübschen sehen sie den Foto-Ausschnitt, zu dem sie den Rest finden sollen: Eine Hand, die irgendwas hält. "Könnte ein Buch sein", sagt Eckart Greif, der im Verlagswesen arbeitet und hauptsächlich mit e-Texten zu tun hat.

Martina Greif-Trussina lädt sich das Foto aufs Handy – fünf Stunden haben sie Zeit, um rauszufinden, wo das Bild gemacht wurde."Ohne Mittagspause? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir was Wärmeres angezogen".

Auch das Team zieht los, schnell noch erfüllt es den Selfie-Wunsch eines Passanten mit Jens Hübschen: "Für mei Fraa, die is Fan."

Erste Station Markt auf dem Leopoldsplatz, erster Korb. Die Frau am Bäckerwagen will nicht mitspielen, die beiden Damen am Käsestand zögern kurz, Hübschen umgarnt sie gekonnt. Erste Frage: ein Lückentext zum Aufwärmen, die letzte Leerstelle ist sei die schwierigste, sagt Hübschen: Kür sozusagen, Thema Schullektüre, lange her, jede richtige Antwort bringt 25 Punkte für Eberbach. Martina und Eckart Greif haben ihre Unterstützer-Truppe, das ist erlaubt, alles gelernte Eberbacher: Tochter Bettina mit den Kollegen im Rathaus, Eugen Emmig, Andreas Held, Armin Muff, Bruno Schmitt und Gunter Sokollek, der den wohl entscheidend richtigen Riecher hatte. Sie arbeiten sich zügig und systematisch voran – und dann war alles schneller rum als gedacht. Zwei Helfer waren sehr nahe an der Lösung, aber auch oft im Leben kann zu große Nähe den Blick aufs Ganze erschweren. "Man musste etwas zurücktreten", sagt Martina Greif-Trussina. Zwei Stunden früher als gedacht meldet sie sich erfolgreich bei Jens Hübschen zurück. Die abschließende Schnellfrage-Runde nimmt sie ziemlich sportlich. Für Martina Greif-Trussina war es "nett, witzig und eine sehr schöne Erfahrung".

Info: Zu sehen am 4. April um 18.45 Uhr im SWR und danach in der Mediathek.