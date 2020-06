Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Das war ein Wiedersehen mit alten Zeiten. Der Südwestrundfunk (SWR) holt bei "Sport im Südwesten" die Filmberichte ab dem Jahr 1954 aus dem Archiv und zeigte am Wochenende einen Fünf-Minuten-Report über das zehnte Eberbacher Bergrennen – noch in Schwarz-Weiß, das Farbfernsehen startete erst 1967, aber in technisch guter Qualität.

Der Wettbewerb lief am Sonntag, 19. April 1964. Damals hatte noch der Süddeutsche Rundfunk (SDR) die Berichterstattung. Veranstalter war der Heidelberg Sports Touring Club. Der Retro-Film zeigt den Start der Fahrer am Ortsausgang im Elmele, dazu vor allem das Driften der Wagen in der ersten, der Volvo-Kurve und auch einen Blick in den Parc fermé neben dem Schwimmbad in der Au. Es gibt auch verschiedene Schwenks über die Zuschauer auf den Naturtribünen bei den Haarnadelkurven

Chevrolet Impala rast in unter zwei Minuten den Berg hinauf

135 Fahrer gehen auf die 3,2 Kilometer lange Strecke im Schwanheimer Wald. Der älteste Fahrer ist 57 Jahre alt. Ein Zeichen dafür, dass das Eberbacher Bergrennen eine breite Fahrerschaft ansprach. Ein Chevrolet Impala ist das stärkste Fahrzeug mit gewaltigen 7 Litern Hubraum. Der Fahrer schafft es mit seinem schweren Schlitten unter die Zwei-Minuten-Grenze.

Das Rennen ist in jenem Jahr der zweite Lauf zur Deutschen Bergmeisterschaft. Sepp Greger gewinnt bei den Porsche-Carrera 1600 - 96,5 Kilometer pro Stunde schnell.

Zwei Formel-3-Rennwagen gehen an den Start. Michel Weber aus Offenbach wird Gesamtsieger auf seinem Porsche GTS 904. Der Streckenrekord aus dem Jahr 1961 wurde von ihm um vier Sekunden auf 1:49,4 Minuten verbessert. Der Report von damals präsentiert einen unfallfreien Renn-Nachmittag.

Ein besonderes Schmankerl bringt der historische Sport-Streifen für die Eberbacher: Zwar ohne spezielle Ansage des Kommentators, ist doch der Wagen des Allemühlers Wolfgang Winkler kurz zu sehen, der 1963 und 1964 als Privatfahrer bei den Eberbacher Bergrennen mitfährt.

Das jetzt wieder ausgestrahlte 10. Rennen bringt dem jungen Odenwälder Fahrer allerdings kein Glück: Nicht im Film gezeigt wird nämlich Winklers Rennende per technischem Ausfall. Der DKW 3=6 macht den zweiten Durchgang nicht mehr mit. Die Benzinzufuhr löst sich durch Vibration, die Maschine zieht Luft.

Die Lautsprecherdurchsage des Kommentators hat der heute 85-jährige ehemalige Gastwirt der "Waldesruh" in Allemühl noch in den Ohren: "Startnummer 47, Wolfgang Winkler, mit Defekt auf der Strecke".

Von 1959 bis 1970 wurden insgesamt 17 Eberbacher Bergprüfungen ausgetragen. Der historische Film vom 10. Eberbacher Bergrennen ist in der Mediathek des SWR abrufbar.

Info: In der ARD-Mediathek (www.ardmediathek.de) sind aktuell drei Filme über die "Bergrennen in Eberbach" zu sehen, darunter der vom Wochenende. Bei der Suche "Bergrennen in Eberbach" eingeben (ohne "in" kein Treffer).