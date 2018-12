Eberbach. (jpr) Die Gemeinderatsfraktion der Eberbacher Sozialdemokraten hat alle Ortsteile der Stadt aufgesucht. Ziel war auch in diesem Jahr, mit dem jeweiligen Ortschafts-/Bezirksbeirat und interessierten Bürgern Probleme und Wünsche direkt an Ort und Stelle zu diskutieren und sich selbst ein Bild zu machen.

Während zahlreiche kleinere und mittlere Maßnahmen direkt im Anschluss an die Begehungen von den SPD-Stadträten bei der Stadt beantragt und von den zuständigen Stellen bereits umgesetzt wurden, waren einige der angesprochenen Themen keinesfalls neu. Größere Anliegen wurden bereits seit einiger Zeit immer wieder bei der Stadtverwaltung eingereicht, konnten bisher jedoch nicht umgesetzt werden.

So ist der Zustand der Mühlbergstraße in Rockenau schon länger auf der Sorgenliste des Ortsvorstehers. Aufgrund der befürchteten hohen Anwohnerkosten musste die Sanierung allerdings wieder verschoben werden. Kleinere Maßnahmen wie der Austausch der Fenster im alten Schulhaus sowie die Ausbesserung des Friedhofszaunes können allerdings zeitnah ausgeführt werden. Auch in Friedrichsdorf liegen die maroden Straßen den Anwohnern schon einige Jahre am Herzen. Baumannstraße und Friedhofweg sollen nun im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) bis 2020 hergestellt werden. Mühlgrund und Höhfeldstraße sind Teil der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2026.

In Brombach soll auch mit ELR-Mitteln aus altem Schulhaus und angrenzendem Gelände ein Dorfgemeinschaftshaus mit Fest- und Spielplatz werden.

Außerdem rechnet sich die SPD-Fraktion zu, dass der Übergang von Haspelgasse zu Brombacher Straße vom Bauhof begradigt wurde, dass geprüft wird, für den Kirchturm eine Beleuchtung anzubringen sowie dass die Stadtverwaltung Material fürs Herrichten des alten Waaghäuschens zur Verfügung stellt.

Das gilt auch für Lindach. Auch hier soll das historische Waaghäuschen in Eigenregie restauriert werden. Darüber hinaus wurden bereits die Markierungen an der Ortseinfahrt erneuert und eine neue große Bank sowie zusätzliche Stühle für den Friedhof zugesagt. Zum besseren Beisammensein auf dem Lindacher Spielplatz soll zudem im Frühjahr ein Tisch bei den vorhandenen Bänken aufgestellt werden.

Weniger gute Nachrichten gibt es für die Gaimühle. Zwar stellt die Telekom das lange überfällige Notruftelefon nun auf, aber die Stadtverwaltung erteilt dem Wunsch nach einem kleinen Dorfgemeinschaftshaus wegen der hohen Kosten eine Absage. Dort hätten Sitzungen abgehalten und die Dorfgemeinschaft gepflegt werden sollen.

In Badisch-Igelsbach erweisen sich die mitten durch den Ort verlaufende Landesgrenze und die damit verbundenen Unwägbarkeiten wie Müllabfuhr und Postzustellung immer noch als ein großes Problem. Kurz- und mittelfristig lässt sich dies auch nicht lösen, so die SPD-Vertreter vor Ort. Wegen der fehlenden Nahversorgung des Ortsteils nahm die SPD-Fraktion Gespräche mit einem rollenden Bauernmarkt auf. Er habe Bereitschaft signalisiert, auch Igelsbach anzufahren.

Als Verbesserungen für Pleutersbach erreicht wurden neben den schon fest eingeplanten Mitteln zum Abschluss der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses folgende Punkte: entlang des Neckarradweges sollen zusätzliche Mülleimeraufgestellt und Gefahrenstellen am Zaun des Bolzplatzes beseitigt werden. Und die heruntergekommenen Schilder des Bärlauch- und Apfelpfades wurden mittlerweile größtenteils durch neue Alu-Schilder ersetzt.

Die SPD-Ratsvertreter erklärten, dass durch die persönlichen Gespräche und die Besichtigung vor Ort sich oft einiges klarer darstelle und ein direktes Anpacken im Nachgang erst möglich werde. So will die SPD-Fraktion auch in den kommenden Jahren wieder alle Ortsteile besuchen.