Celine Rosenits: Die am RETT-Syndrom erkrankte Siebenjährige geht inzwischen in die Schule. Ohne ihren augengesteuerten "Tobii 12" ist eine Verständigung nicht möglich. Foto: privat

Von Martina Birkelbach

Eberbach/Neckargerach. Vier Jahre hat der Vater der am RETT-Syndrom erkrankten Celine (Celly) Rosenits darum gekämpft, eine "Fachkraft für Kommunikation" für seine Tochter im Kindergarten bezahlt zu bekommen. Jetzt, kurz bevor Celly in die Schule wechselte, hat das Sozialgericht Mannheim eine Klage diesbezüglich abgewiesen. Doch Michael Rosenits geht in Revision: Am 30. Oktober wird der Fall am Landessozialgericht in Stuttgart neu behandelt.

Lautsprachliche Kommunikation ist bei der schwerkranken Celly nur mittels ihres Sprachcomputers "Tobii 12+" möglich. Dieses hochkomplexe Gerät wird mit den Augen gesteuert. Es setzt allerdings voraus, dass der Betreuer die Software beherrscht und Aufgaben - die für Celine ansonsten motorisch nicht lösbar wären - herunterbrechen und für das Gerät aufbereiten kann.

Auch wenn der fast 34-jährige Vater Michael sich inzwischen damit recht gut auskennt, ist das Programmieren sehr zeitaufwendig. "Der Tobii 12 ist das komplexeste System, das derzeit auf dem Markt ist. Man kann auf der Oberfläche fast alles programmieren, man muss es aber eben selbst machen", erklärt er.

Und Rosenits erläutert weiter, dass es bei seiner schwerkranken Tochter nicht um eine einfache "Kommunikationskompetenz" geht. Diese Vermittlung wäre laut Gericht Aufgabe des Kindergartens gewesen und somit in den Vergütungssätzen abgegolten. Es geht vielmehr um den "kompletten Ersatz der Lautsprache".

Celly hat aufgrund der schweren Entwicklungsstörung Pflegegrad fünf. Diese Störung zählt aufgrund einer x-chromosomal dominanten Mutation zu der zweithäufigsten Behinderungsform bei Mädchen nach dem Downsyndrom. Celly ist 100 Prozent schwerbehindert und ständig auf Hilfe angewiesen. Seit der Delfintherapie, die Dank einer überwältigenden Spendenbereitschaft von Bürgern aus Eberbach u0nd Umgebung vor zwei Jahren die Familie 2017 nach Curaçao führte, geht es Celly etwas besser.

"Der Blickkontakt wurde besser, die Hände ruhiger und der extreme Speichelfluss weniger." Auch in der Winterhauch-Grundschule in Schollbrunn (eine Außenklasse der Diakonie Mosbach) geht es der Siebenjährigen recht gut: "Sie kommt lachend heim. Es macht ihr Spaß", so der Vater.

Bereits im August 2014 hat Michael Rosenits ein persönliches Budget für eine Kommunikationsassistenz beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises beantragt. Der Kindergarten in Schwarzach sei allein schon aus Zeitgründen nicht in der Lage gewesen, diese Arbeiten "nebenher" noch zu machen. Wegen Cellys damals schlechten Gesundheitszustands und aus persönlichen Gründen des Vaters wurde pausiert, das Verfahren im August 2016 wieder aufgenommen.

"Wir haben alle Unterlagen eingereicht, und sechs Monate später die schriftliche Absage bekommen." Wegen Überlastung habe es beim Landratsamt so lange gedauert. Nachdem der Kreis die Förderung ablehnte, hat Michael Rosenits mit der Anwältin den Widerspruch beim Sozialgericht eingereicht. Er scheiterte Ende Juli.

Das Sozialgericht Mannheim wies die Klage vorrangig mit der Begründung ab, dass die Angebotsart des Schulkindergartens unter anderem die "Förderung der Kommunikationskompetenz" umfasse.

Weiter heißt es in dem Urteil: "Die Kosten für eine individuelle Assistenz im Schulkindergarten in privater Trägerschaft sind daher in den mit der Einrichtung vereinbarten Vergütungssätzen bereits enthalten". Wie Rosenits bemerkt, habe eine der beiden Schöffen selbst im Rollstuhl gesessen. Doch der Vater gibt nicht auf. Er ist in Revision gegangen. Am 30. Oktober wird der Fall noch mal beim Landessozialgericht Stuttgart verhandelt.

Da Familie Rosenits im Sommer von Eberbach nach Neckargerach umgezogen ist, haben sich auch die zuständigen Landkreise geändert, vom Rhein-Neckar-Kreis hin zum Neckar-Odenwald-Kreis. Und da Celly zudem inzwischen seit diesem Monat statt in den Kindergarten nun in die Schule geht, läuft auch ein neuer Antrag für die "Kommunikationsassistenz", diesmal für die Schule und diesmal beim Neckar-Odenwaldkreis.

Die 450-Euro-Kraft, die Cellys Eltern im Sommer vergangenen Jahres als "Assistenz" eingestellt haben, zahlen sie bislang aus eigener Tasche. Seit Sommer 2017 hilft die ehemalige Kindergartenleiterin von Celly beim Programmieren. "Sie gibt Celly auch Nachhilfe und geht mit ihr beispielsweise auch mal ein Eis essen, wobei sie ihr vermittelt, wie man das Eis per Augensteuerung wählen kann."

Vater Michael geht es inzwischen gar nicht mehr so sehr ums Geld, das die Familie für die Inklusionskraft selbst zahlt. Sie mache einen super Job und solle auch weiter dabei bleiben. Rosenits möchte seiner Tochter den Zugang zur Bildung erst ermöglichen, damit sie dann selbstbestimmt am Leben teilnehmen kann. "Es geht mir darum, einen Präzedenzfall zu schaffen."

Es könne doch nicht sein, dass sich das Land mit privaten Schulkindergärten aus der Verantwortung stehle, zwar ein Schulgesetz für Schulkindergärten erlasse, aber dann, wenn wirklich jemand einen deutlich höheren Bedarf habe, auf den privaten Träger zeige. Rosenits: "Je mehr ich mich mit dieser ganzen Bürokratie beschäftige und in die Tiefe gehe, umso öfter kann ich nur noch den Kopf schütteln.

Hinzu komme auch noch, dass sich die Thematik zwischen verschiedenen Landkreisen abspiele. Es gehe ihm gar nicht darum zu 100 Prozent jemand bezahlt zu bekommen. Rosenits: "Aber ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Celine hat nun mal eine seltene Erkrankung, die auch individuelle Lösungen erfordert. Dafür können weder sie noch ich etwas."

Michael Rosenits hofft am Dienstag, 30. Oktober, in Stuttgart natürlich auf ein "Präzedenzurteil", um damit auch anderen Betroffenen im "Ländle" zu helfen.

Zurzeit leben laut dem Verein "RETT Syndrom Deutschland" etwa 2000 bis 3000 Mädchen und Frauen mit RETT-Syndrom in Deutschland.