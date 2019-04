Von Marcus Deschner

Schönbrunn/Eberbach. Der alte Vorstand ist auch der neue: Einmütig wählte die am Freitag im Bürgersaal des Schönbrunner Rathauses tagende Mitgliederversammlung des Naturparks Neckartal-Odenwald Landrat Dr. Achim Brötel erneut für drei Jahre zum Vorsitzenden und Bürgermeister Peter Reichert zum Stellvertreter. Zudem gehören dem Vorstand noch Bürgermeisterin Sabine Schweiger aus Aglasterhausen sowie ihre Amtskollegen Frank Volk (Neckargemünd) und Wolfgang Jürriens (Helmstadt-Bargen) an.

Nachdem Bürgermeister Jan Frey die Gemeinde Schönbrunn kurz vorgestellt hatte, beleuchtete Geschäftsführerin Cordula Samuleit die Aktivitäten des Naturpark-Vereins, dem 55 Kommunen und drei Landkreise angehören, im zurückliegenden Jahr. Unter anderem habe man mit den anderen sechs Naturparks im Land eine Broschüre mit regionalen Gerichten herausgegeben und dabei als Schwerpunkt aus der hiesigen Gegend ein Grünkernrezept veröffentlicht. Auf der Reisemesse CMT sei man genauso wieder vertreten gewesen wie auf dem Eberbacher Apfeltag, dem Markt der Naturparks in Maulbronn und beim Blütenwegfest in Hemsbach.

Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden informieren sich über die Aktivitäten des Naturparkvereins. Foto: Deschner

Über 1600 Besucher habe man an Sonn- und Feiertagen im Besucherzentrum Thalheimsches Haus in Eberbach gezählt. Das ist zwar auch unter der Woche für Besucher zugänglich, die werden dabei aber nicht erfasst. Sehr arbeitsintensiv sei das Projekt "Blühender Naturpark" gewesen, bei dem es um bunte Blumen für mehr Insekten ging. Das habe "hohe Wirkung in der Öffentlichkeit" gefunden.

Gleiches wünschte sich Samuleit auch für "die eigentlichen Kunden": die Tier- und Pflanzenwelt. Das Wanderkartenwerk sei vollständig in neuem Design aufgelegt worden und werde durch eine Broschüre mit "Highlights" wie Sagen und Geschichten aus der Region ergänzt. Auf einer Länge von 3100 Kilometern seien von um die 80 ehrenamtlichen Helfern Wanderwege kontrolliert und ausgebessert worden.

Fördersachbearbeiterin Michaela Kahl erläuterte, dass der Naturpark Neckartal-Odenwald 2016 an 31 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 317.000 Euro beteiligt war. 2017 waren’s 28 bewilligte Projekte, die mit 456.000 Euro zu Buche schlugen, im letzten Jahr ebenfalls 28 mit einem Umfang von 305.000 Euro. Auch fürs laufende Jahr wurden etliche Maßnahmen angemeldet, bei denen man, teils mit Geldern der Europäischen Union, finanziell mit im Boot sitzt.

Beispielsweise die Erweiterung des Skulpturenradwegs beim Regionalen Industriepark Osterburken, wofür man an die 8000 Euro zuschießen will, die Neukonzeption der Erholungsinfrastruktur der Gemeinde Zwingenberg, wofür gut 9000 Euro Zuschuss fließen sollen oder für ein Waldsofa, das vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schwanheim gemeldet wurde. Dafür hätte der Verein gerne vergleichsweise geringe 540 Euro vom Naturpark.

Die Projekte werden von einer Bewertungskommission, der Achim Brötel, Joachim Gornik (Waldbrunn), Christoph Müller (Mudau), Karl Wilhelm (Schönbrunn) und Ulrike Riedl als Vertreterin des Forstamtes Rhein-Neckar angehören, priorisiert. "Da ist Ihre Mithilfe gefragt", sagte Cordula Samuleit an die Vertreter der Mitgliedskommunen gerichtet zum Großprojekt "Naturpark-Plan 2019".

Abschließend bearbeiten will man das Mountainbike-Konzept Neckar-Odenwald bis Bauland. Die MTB-Konzeption Bergstraße soll überarbeitet werden. Auch einen Brunch auf einem Bauernhof wird’s dieses Jahr wieder für die Öffentlichkeit geben. Nicht im Jahresprogramm fehlen dürfen wieder fünf Naturparkmärkte an wechselnden Orten.

Einmütig gebilligt wurde der Haushalt 2019 des Naturparks. Der sieht Einnahmen von rund 483.000 Euro vor. Dem stehen Ausgaben von gut 467.000 Euro gegenüber, sodass unterm Strich ein Plus von knapp 16.000 Euro verbleibt.