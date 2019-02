Eberbach/Heidelberg. (fhs) Der Sex-Überfall in der Eberbacher Feuergrabengasse vom Juli 2017 mündete am Dienstag am Amtsgericht Heidelberg in ein Urteil: Zwei Jahre auf Bewährung erhielt ein 26-jähriger Rumäne sowie die Auflage, sich in den nächsten drei Jahren nicht mehr im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg blicken zu lassen.

"Die angeklagten Taten sind der Alptraum für jede Frau, die nachts allein über die Straßen geht", sagt Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson. Das Schöffengericht Heidelberg verhandelte einen Fall sexueller Nötigung in Tateinheit mit Körperverletzung und sexueller Belästigung. Im Strafgesetzbuch steht dem Gericht dafür ein Strafrahmen von sechs Monaten bis zu 15 Jahren zur Verfügung.

Im konkreten Fall engte sich der Ermessensspielraum des Gerichts angesichts der Umstände "geständiger Angeklagter ohne Vorstrafen" ein auf eine Zeitspanne von sechs Monaten bis elfeinhalb Jahre. Weil sich derartiges "Abtatschen von Frauen" leider häufe, sah die Staatsanwaltschaft Anlass, die Hauptverhandlung öffentlich zu führen, um zu verdeutlichen, dass ein Verhalten wie das des massiv grapschenden 26-jährigen (Schwarz-)Bauarbeiters nicht hingenommen werde. Zusätzlich vertrat Anwalt Thomas Franz die Nebenklage der heute 19-jährigen Frau.

Was war geschehen? Am 23. Juli 2017 gegen 3.18 Uhr in der Früh traf der von einem durchzechten Abend in einer Eberbacher Bar heimkehrende Bauarbeiter aus dem rumänischen Seica Mare (Marktschellken, 30 Kilometer nördlich von Sibiu/Hermannstadt) in der Feuergrabengasse auf die junge Frau. Sie war gerade von einer Freundin auf dem Heimweg. Er packte sie, fasste ihr mit der linken Hand an die Brust und versuchte mit der Rechten, ihr unter der Hose in den Schritt zu fassen.

Weil ein Gürtel dies verhinderte, griff der Mann von außen zu - Ärzte stellten später fest, dass die Geschädigte Brustkorb- und Beckenprellungen sowie Blutergüsse erlitt. Zwei Wochen benötigte sie Schmerzmittel. Bis heute leidet sie unter den psychischen Folgen der Tat. Die Frau setzte sich zur Wehr, schrie um Hilfe und versuchte, ihren Peiniger in die Genitalien zu treten. Sie entkam und flüchtete zum nahen Bistro "Sunrise". Dort traf sie Bekannte, die sich sofort auf die Suche nach dem Täter machten, aber nur noch wahrnahmen, wie jemand in einem nahe gelegenen Haus eine Tür zufallen ließ.

Als die herbeigerufenen Polizei dort klingelte, öffnete ein Mann, hinter dem jedoch der 26-jährige zum Vorschein kam - die Geschädigte identifizierte ihn. Die Eberbacher Polizei nahm ihn fest und überstellte ihn der Kripo in Heidelberg. Wie ihm jetzt nach etwas über fünf Monaten U-Haft der Prozess gemacht wurde, versuchte das Schöffengericht unter Richterin Walburga Englert-Biedert, zugunsten der Geschädigten abzuwägen: es hätte dem Antrag der Staatsanwältin auf zwei Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährungsmöglichkeit folgen können.

Dann hätte man aber mit einer Berufung von Verteidiger Hermann Seibert rechnen müssen. Folge: eine erneute Verhandlung am Landgericht. Dabei hätte das Risiko bestanden, dem Angeklagten nicht mehr vorschreiben zu können, dass er sich auf absehbare Zeit nicht mehr in Eberbach und dem Rhein-Neckar-Kreis aufhalten darf.

Dies ist jetzt der Fall. Die Stadt Mannheim ermöglichte am Dienstag nach der Haftentlassung des Verurteilten die Rückfahrt am Mittwoch nach Rumänien; sollte der 26-Jährige wieder in die Nähe der jungen Frau kommen und gegen seine Auflagen verstoßen, muss er die Strafe absitzen.