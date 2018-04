Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Der Einsatz ist gut gelaufen, wir hätten nichts besser machen können", sagt Heinz Thöne. Dennoch habe die Rettungskette bei dem schweren Busunglück in der Odenwaldstraße vergangenen Dienstag Fehler aufgewiesen. Besser, einen Fehler: Die Eberbacher DLRG wurde nicht alarmiert.

Für den Vorsitzenden Thöne, auch Vizepräsident des DLRG Landesverbandes Baden, steht fest, dass die "Alarmierungspläne bei solch einem Massenanfall von Verletzten lückenhaft sind" und "überarbeitet werden sollten". Vor Ort war ein sogenanntes First Responder Team aus Hirschhorn. "Leider nur", sagte Thöne bereits in unserem Artikel, in dem Anwohner Peter Emig seine Eindrücke schilderte.

Die Eberbacher DLRG verfügt zwar nicht über diese "Helfer vor Ort", dafür aber auch über "einen Arzt und ausgebildete Rettungsassistenten". Außerdem sind laut Thöne "alle Helfer im Bereich des Wasser- und Rettungsdienstes auch ausgebildete Sanitäter". Von derzeit etwa 300 Mitgliedern bei der DLRG Eberbach sind rund 30 in der Wasserrettung aktiv. Die sogenannten Helfer-vor-Ort-Einheiten ("First Responder") haben sich laut Thöne außerhalb der gesetzlichen Regelungen des RDG (Rechtsdienstleistungsgesetz) und des Feuerwehrgesetzes (FwG) eigenständig und auf freiwilliger Basis in den vergangenen Jahren entwickelt. "Sie werden in der Regel von den Integrierten Leitstellen ergänzend zum Rettungsdienst alarmiert, wenn ein Notfall vorliegt, bei dem möglichst sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten sind und ein früheres Eintreffen als der Rettungsdienst am Notfallort zu erwarten ist."

Die Maßnahmen der Helfer-vor-Ort-Einheiten orientieren sich so im Wesentlichen an denjenigen lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen, die jeder Bürger im Rahmen der Selbsthilfefähigkeit leistet. Dazu gehören "insbesondere Wiederbelebung, Schockbekämpfung und -vorbeugung, das Stillen von Blutungen und das Freihalten der Atemwege", so Thöne.

Hätte man die Eberbacher DLRG vergangenen Dienstag alarmiert, wären "wahrscheinlich zehn bis zwölf Helfer ausgerückt - samt Arzt und ausgebildeten Rettungsassistenten". Und ebenso wahrscheinlich ist, dass diese Gruppe (da vor Ort) noch vor den Hirschhornern bei dem Unglück eingetroffen sei. "Wir sind auch Leistungserbringer gemäß des Rettungsdienstgesetzes", betont Thöne.

Deshalb hätte seiner Meinung nach die Leitstelle in Ladenburg auch die Melder der Eberbacher DLRG auslösen müssen. "Es wurde auf die vorhandenen Ressourcen nicht zurückgegriffen", sagt er. "Wäre das Ganze auf dem Neckar gewesen, wären die Wörter "Neckar", "Itter" oder nur "Wasser" gefallen, wären wir mitalarmiert worden", ist sich Thöne sicher. Diese Begriffe haben seiner Meinung nach bei den hinterlegten Daten gefehlt.

In dem "ManV-Konzept" des Landes, einer Anweisung des Landes zur Umsetzung des Landeskonzeptes durch die Verantwortlichen der Landkreise in Baden-Württemberg, steht in einem Absatz, welche personelle Verstärkung des Rettungsdienstes bei einem "ManV" anzufordern ist. Dort steht: "Leitende Notarztgruppe, Organisatorische Leiter Rettungsdienst, Freischichtpersonal des Rettungsdienstes und der Notärzte, rettungsdienstliches Personal benachbarter Rettungsdienstbereiche, rettungsdienstliches Personal der Spezialorganisationen, wie z.B. Berg- und Wasserrettung...." Dort also ist die Wasserrettung, wenn auch ziemlich am Ende, mit aufgeführt.

Offiziell heißt das "ManV-Konzept" übrigens: Konzeption des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für die Einsatzplanung und -bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten". Thöne selbst habe von dem Unglück erst erfahren, als die Einsatzkräfte schon vor Ort waren. Natürlich haben ihn später auch die Mitglieder gefragt, warum sie nicht dabei waren. "Sie hätten gerne mitgeholfen."

Für Thöne gehören die "Alarmierungspläne ergänzt". Mit dem Bereichsausschuss, den Verantwortlichen des Rettungsdienstes im Land, soll es nun Gespräche geben. "Ich hoffe, dass bald ein Treffen stattfindet". Doch auch, wenn die Eberbacher DLRG nicht dabei war, lobt deren Vorsitzender Thöne alle "Helfer vor Ort", die seiner Meinung nach, "sehr gute Arbeit geleistet haben". "Wir hätten nichts besser machen können", betont er nochmals.