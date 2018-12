Barbara Nolten-Casado

Region Eberbach. Rosa und süß lächeln dem Passanten in diesen Tagen kleine Marzipanschweinchen aus den Schaufenstern von Konditoreien oder den Regalen der Supermärkte entgegen. Gemeinsam mit nicht minder zuckerhaltigen Schornsteinfegern, Hufeisen oder vierblättrigen Kleeblättern wollen sie Glück bringen fürs neue Jahr. Doch was hat das Borstenvieh mit dem Glück zu tun? Woher kommt der Brauch, das kommende Jahr per "Glücksschwein" positiv stimmen zu wollen?

Die Redewendung "Schwein haben" geht vermutlich bis ins Mittelalter zurück. Damals erhielt bei Wettspielen der Verlierer oftmals als Trostpreis ein Ferkel. "Schwein gehabt" bedeutet also, unerwartet und unverdient Glück gehabt zu haben. Immerhin galt es in früheren Zeiten für so Manchen als Glück, ein Schwein zu besitzen, um es irgendwann schlachten zu können und so die Ernährung der Familie über Monate hinweg zu sichern.

Aber bringen Schweine auch heute noch Glück? "Ja", sagen Alfred und Uta Schwarz. Rund 600 Tiere der Rassen "Piétrain" und "Duroc" tummeln sich auf dem Hof der beiden in Aglasterhausen, den Utas Urgroßvater einst als landwirtschaftlichen Betrieb mit allerlei Tieren gegründet hat.

Die Schwarzens haben sich auf "Schweineherdbuchzucht" spezialisiert und sind Mitglieder im Schweinezuchtverband Baden-Württemberg. Und sie lieben ihren Beruf. "Wenn sie wachsen und gesund sind und man ein gutes Zuchttier zum Verkauf bringt, dann bereitet das schon Glücksgefühle", bekennt Alfred Schwarz.

Seine Frau Uta macht es glücklich, "wenn eine Sau ihren Nachwuchs bekommen hat, alles gut gelaufen ist und jedes Ferkel dann putzmunter am Gesäuge liegt." Schließlich ist sie es, die als "Hebamme" den kleinen Schweinchen auf die Welt hilft.

"Wenn man zuschaut, wie die kleinen mit ihrer Mutter kommunizieren oder wie die etwas größeren Ferkel dann ausgelassen in der Bucht herumtollen und nach dem Ausmisten das frische Stroh auseinander schaffen - das macht schon Spaß", sagt Alfred Schwarz. Oft fehle jedoch die Zeit, das Schweineglück in Ruhe zu genießen. Denn das Glück des Schweinezüchterehepaars gründet auf viel harter Arbeit.

"Für mich fängt der Tag mit den Routinearbeiten im Aufzuchtstall an", berichtet Alfred Schwarz. Dazu gehört die tägliche Kontrolle, ob alle Tiere wohlauf sind, ob Fütterung, Wasser, Lüftung und Heizung stimmen. Zweimal die Woche wird mit dem Hofschlepper ausgemistet.

Büroarbeiten sind zu erledigen. Von Zeit zu Zeit steht die Tierkennzeichnung an, das Tätowieren und Einziehen von Ohrenmarken. Oder das Selektieren der Tiere gemeinsam mit einem staatlichen Zuchttechniker.

Im Sommer kommt die Feldarbeit gemeinsam mit Sohn Christoph dazu, werden die Tiere doch fast ausschließlich mit Futter aus eigenem Anbau ernährt. Manchmal steht Alfred Schwarz schon um fünf Uhr morgens auf, zum Beispiel wenn ein Export ansteht. Dann bringt er die Tiere - nach der Stallarbeit, versteht sich - zur Verladestelle nach Rastatt, von wo aus Transporte an Ziele im Ausland gehen. Und alle drei Wochen wird besamt. Jeweils knapp vier Monate später kommt dann Uta Schwarz ins Spiel. Denn neben dem täglichen Ausmisten und Füttern der Muttersauen und Ferkel in deren Ställen gehört das "Abferkeln" zu ihren Aufgaben.

Da hat sie - ebenfalls im Drei-Wochen-Rhythmus - Tag und Nacht Bereitschaftsdienst, wenn 15 bis 18 Sauen innerhalb von etwa drei Tagen je acht bis zwölf Ferkel bekommen. Auch fürs Impfen der Kleinen ist sie zuständig.

Von den Ferkeln, die auf dem Schwarz’schen Hof das Licht der Welt erblicken, sei etwa die Hälfte züchterisch uninteressant, berichtet Alfred Schwarz.

Sie werden alsbald zur Mast abgegeben. Von den übrigen werden die weiblichen Tiere aufgezogen und je nach ihrer Zuchttauglichkeit als Muttersauen eingesetzt oder an örtliche Metzger verkauft. Die besten männlichen Ferkel werden zu Zuchtebern aufgezogen, erhalten eigene Namen und werden an Ferkelerzeuger und Besamungsstationen in ganz Deutschland und Länder wie Spanien, Griechenland, Belgien oder Österreich vermittelt.

Ob wohl auch die Schweine auf dem Schwarz’schen Hof glücklich sind? "Ja", sagt Uta aus tiefster Überzeugung, "unsere Schweine sind glücklich". Immerhin werden 90 Prozent von ihnen auf Stroh gehalten und haben in ihren Ställen reichlich Platz, "weit mehr als es die gesetzlichen Anforderungen vorschreiben". "Wenn du in den Stall gehst und sie stellen die Ohren auf und kommen neugierig auf dich zu und schnuffeln an den Stiefeln oder beißen dir auch mal in die Hose, dann weißt du, dass es ihnen gut geht", schmunzelt Alfred Schwarz. Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein im Leben der Schweinezüchter. Die landesweite Entwicklung in der Tierhaltung, insbesondere in der Schweinehaltung, macht dem Ehepaar Sorgen.

Viele Betriebe haben längst aufgegeben, sagen sie. Grund hierfür sei der massive Preisverfall in den letzten Jahren. Große Schlachtunternehmen diktierten die Preise. "Sie pressen den Bauern das Fleisch billig ab, um es dann zu Spottpreisen auf den Markt zu werfen", sagt Alfred Schwarz. "Eine vernünftige Arbeitsentlohnung ist da nicht mehr gegeben." Hinzu kämen unterschiedliche Bestimmungen zur Kastration männlicher Ferkel in den verschiedenen europäischen Ländern, die deutschen Landwirten das Leben schwer machten.

Und dann die oft negativen Darstellungen durch Tierschutzorganisationen in den Medien: "Dadurch wird eine ganze Branche verunglimpft."

Was der Verbraucher tun kann, damit Schweine wie Bauer glücklich und zufrieden leben können? "Beim Einkauf darauf achten, dass der Braten von Tieren stammt, die nicht nur in Deutschland aufgezogen sondern auch hier geboren wurden", betont Schwarz.

Und was wünschen sich die beiden für das neue Jahr? "Viel Schwein", lacht Uta Schwarz. "Und dass unsere Arbeit wieder etwas mehr geschätzt wird", fügt Alfred Schwarz hinzu.