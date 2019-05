Von Martina Birkelbach und Carsten Blaue

Schönbrunn-Schwanheim. Am Montag haben sich die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar (ILS) in Ladenburg und die Aufzugsfirma ThyssenKrupp zu dem Zwischenfall im Schwanheimer Seniorenheim "Parkblick" eingelassen. Hier hatte am Donnerstagabend der Fahrstuhl gestreikt. Pflegebedürftige Senioren saßen im Speisesaal fest und kamen nicht auf ihre Zimmer. Die ILS sah keinen Notfall und daher keine Zuständigkeit der Feuerwehr. ThyssenKrupp hatte keinen Monteur trotz Wartungsvertrag geschickt.

Schließlich alarmierte Heimleiter Sven Jensen die Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald. Hier sitzt Jensen im Vorstand. Die Tierretter brachten die Senioren über das Treppenhaus in ihre Zimmer - mit Tragetüchern, die sonst bei verletzten Hunden oder Rehen eingesetzt werden. ThyssenKrupp hat jetzt zumindest indirekt die Heimleitung kritisiert. Und ILS-Vize Kay Estelmann verteidigte das Vorgehen seines Disponenten.

Dieser habe "den Vorgang korrekt bearbeitet und richtig gehandelt", so Estelmann in einer Mitteilung auf RNZ-Anfrage. Unter anderem wurde durch die ILS-Leitung die Aufzeichnung des eingegangenen Anrufs ausgewertet. Die Frage des ILS-Disponenten, ob Personen im Fahrstuhl eingeschlossen seien, sei von der Anruferin - das war Jensens Ehefrau, Renate Hettler-Jensen - verneint worden: "Der Disponent äußerte daraufhin gegenüber der Anruferin, dass dann keine Zuständigkeit der Feuerwehr nach dem Feuerwehrgesetz gegeben sei.

Eine Notfallalarmierung der Feuerwehr könne deshalb nicht erfolgen. Wie Estelmann erklärte, wurde der Disponent zu keinem Zeitpunkt von der Anruferin darauf aufmerksam gemacht, dass sich Bewohner in einem gesundheitsgefährdenden Zustand befänden. Im weiteren Gespräch, das von beiden Seiten "ruhig, sachlich und freundlich geführt war, wurde deshalb vereinbart, dass die Anruferin innerhalb des Seniorenheims abklärt, ob möglicherweise nicht eine andere hausinterne oder private Unterstützung gefunden werden könne".

Laut Estelmann ist kein weiterer Anruf zu diesem Anliegen bei der ILS eingegangen. "Der Disponent musste also davon ausgehen, dass sich das Anliegen des Seniorenheims erledigt hat", so der stellvertretende Leitstellenleiter.

Jensen blieb aber dabei: "Ein medizinisch geschulter Disponent einer Rettungsleitstelle muss in einem solchen Fall nicht explizit auf Gesundheitsgefährdungen hingewiesen werden." Außerdem erinnere sich seine Frau daran, sie habe zumindest erwähnt, "dass die auch an Demenz erkrankten Bewohner aufgrund des langen Sitzens zunehmend unruhig werden und hierdurch auch eine erhöhte Sturzgefahr besteht".

Außerdem habe der Disponent während des Gesprächs gesagt, dass er mehrere Jahre in der Pflege gearbeitet habe und solche Fälle kenne. Die Betreiber des Seniorenheims haben ihren Anwalt eingeschaltet. "Je nach Ergebnis werden wir dann weitere Schritte einleiten", so Jensen.

Eine Pressesprecherin von ThyssenKrupp interpretierte den 24-Stunden-Wartungsvertrag offenbar etwas anders als ihr Kunde Jensen. Dieser ging davon aus, dass der Störungsbeseitigungsservice rund um die Uhr angefordert werden kann und auch kommt.

Die Sprecherin sagte nun, die Monteure würden "innerhalb von 24 Stunden" reagieren: "Auch in diesem Fall war erst am Donnerstag- und dann am Freitagmorgen ein Techniker vor Ort." Außerdem sprach sie auf RNZ-Anfrage in einer Stellungnahme von einem "Aufzugsenioren": "Dass ein Altenheim nur einen einzigen, 16 Jahre alten Hydraulikaufzug für alle Bewohner zur Verfügung hat, ist eher ungewöhnlich - denn hier können immer mal wieder Komponenten ausfallen, die binnen weniger Stunden, wie etwa am Donnerstag zwischen Abendessen und Rückweg in die Zimmer, gar nicht zu besorgen sind."

So seien auch die Ventile, die über Nacht vorsorglich zur Reparatur bestellt wurden, erst Freitag eingetroffen. Schließlich geht die Sprecherin in die Verkaufsoffensive: Die Firma stehe jederzeit zur Verfügung, wenn "die Einrichtung eine Ausstattung einbauen möchte, die für die hohe Personenzahl im Haus optimaler geeignet ist - sei es ein zweiter Aufzug, ein einfacher Treppenlift zur Reserve oder anderes".

Nächste Woche werde man dem Heim empfehlen, wie die Zuverlässigkeit des Aufzugs erhöht werden könne. "Je nach Maßnahme leisten wir gern einen Beitrag, um die Unannehmlichkeiten für die Bewohner, die Heimleitung und die Tierrettung wieder gut zu machen", so die Sprecherin.