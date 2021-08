Von Marcus Deschner

Schwanheim. Still ruht derzeit die Großbaustelle Eberbacher Straße in Schwanheim. Mittlerweile wurden die Kanalsanierung und die Erneuerung der Wasserversorgung abgeschlossen. Anfang der Woche wurde auch die Tragschicht der Straße zwischen Ortseingang von Eberbach her und Kreuzung nach Neunkirchen eingebaut.

Jetzt hat die Baufirma erst mal Betriebsferien bis zum 15. August. Die Vollsperrung der Straße in dem Bereich bleibt bestehen. Am Montag, 16. August, geht’s dann mit den Arbeiten im Kreuzungsbereich weiter. Auch dieser wird dann voll gesperrt. Die Umleitung für den Fahrzeugverkehr erfolgt über Schwarzach.

Wie der Schönbrunner Bauamtsleiter Karl Wilhelm auf Nachfrage mitteilte, will man mit diesen Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien am 12. September fertig sein, damit auch der Schülerverkehr wieder problemlos rollen kann. Anschließend wird der zweite Bauabschnitt zwischen Michelbacher Straße und Kreuzung nach Neunkirchen in Angriff genommen. Danach folgt Abschnitt drei in Richtung Schwarzach.

Das Großprojekt mit einer Gesamtlänge von etwa 800 Metern und Kosten von 2,7 Millionen Euro soll im Frühsommer 2022 fertig gestellt sein. Derzeit liegt man laut Wilhelm "sehr gut im Zeitplan".