Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn/Hirschhorn. An mehreren Ortsverbindungsstraßen in Schönbrunn legte Sturmtief "Sabine" am Montag Bäume quer und sorgte so für womöglich mehrtägige Verkehrsbehinderungen im Kleinen Odenwald. Teils dichte Teppiche aus Laub, Zweigen, Tannenzapfen und groben Aststücken lagen auf den Waldstrecken über die Fahrbahnen verteilt. Auch in den Wäldern waren von der Straße aus abgeknickte und umgestürzte Bäume auszumachen.

Die Aufarbeitung wird nach Auskunft von Bürgermeister Jan Frey mindestens bis Dienstag andauern. Komplett dichtgemacht wurden die Landesstraße L590 zwischen Eberbach und Schwanheim, die Kreisstraßen zwischen Allemühl und Schwanheim, Haag und Schwanheim und zwischen Haag und Reichartshausen. Laut Frey ist aber auch noch mit temporären Durchfahrtssperren an anderen Stellen zu rechnen, "wenn irgendwo noch ein Baum umkippt".

Der Unterricht in der Grundschule Bildungswerkstatt fand dem Bürgermeister zufolge am Montag regulär statt. Auch die Kindergärten machten wie gewohnt auf. Allerdings hätten etliche Eltern ihre Kinder zuhause behalten.

Das Kreisforstamt konnte sich aufgrund der verstreuten Lage der Sturmwürfe und der für einen Einsatz der Forstarbeiter zu gefährlichen Unwetterlage am Montag noch nicht festlegen, wann das Betreten der Wälder und der Waldwege wieder möglich sein wird. Im Moment bestehe Lebensgefahr. Dass entwurzelte Bäume fallen oder Äste und Kronen abbrechen trete häufig erst mit Verzögerung ein.

Von "Sabine" gänzlich verschont geblieben ist die hessische Nachbarstadt Hirschhorn. Nach Auskunft von Bürgermeister Oliver Berthold ist hier kein einziger Baum umgestürzt und die Feuerwehr konnte trotz etlicher sturmbedingter Vorkommnisse in der Umgebung im Depot bleiben.

Alle städtischen Einrichtungen, auch der Kindergarten, waren wie gewohnt geöffnet. Die Schulkinder an der Neckartal-Grundschule hatten allerdings vorsorglich unterrichtsfrei bekommen. Wie die Schule auf ihrer Homepage informierte, waren Lehrkräfte und Schulleitung aber vor Ort, um Kindern, die trotzdem zur Schule kamen, eine Betreuung anzubieten. Auch der Waldkindergarten Postillion blieb zu.

Zwar wurde den Eltern ersatzweise eine Notgruppe für ihre Kinder in der Postillion-Einrichtung in Eberbach angeboten, aber davon habe niemand Gebrauch gemacht, so eine Erzieherin auf Nachfrage: "Die Eltern behielten ihre Kinder zuhause".

Auch aus Heddesbach gab es am Montag nur gute Nachrichten. "Sabine" hatte das Odenwalddorf gänzlich verschont. Unterdessen meldete die Polizei in Südhessen 30 sturmbedingte Einsätze an der Bergstraße und 17 im Odenwaldkreis.

Im Neckar-Odenwald-Kreis bereitete Forstminister Peter Hauk darauf vor, dass "in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Waldgebiete durch die Aufräumungsarbeiten gesperrt sein werden".

Private Waldbesitzer, die von Sturmschäden in ihren Wäldern betroffen seien, warnte er, sich nicht vorschnell an die Aufarbeitung ihrer Schadhölzer zu machen, sondern den Kontakt zur zuständigen unteren Forstbehörde zu suchen und sich dort Rat einzuholen.