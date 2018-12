Nicht immer so ruhig wie in dieser Gemeinderatssitzung ging’s bisher im Bürgersaal zu. Dem schob das Gremium jetzt einen Riegel vor. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Die Vermietung des kürzlich erst frisch gestalteten Bürgersaals im Rathaus an Privatpersonen hatte in der Oktober-Gemeinderatssitzung für Zoff gesorgt. Nun stand das Thema am Freitagabend in der jüngsten Sitzung dieses Gremiums erneut auf der Tagesordnung. Denn die früher gültige Regelung, wonach die Räumlichkeit nur zu besonderen Anlässen zu vermieten ist und die damit verbundene Beschränkung auf Geburtstage ab dem 40. Lebensjahr war vor einiger Zeit vom Gemeinderat aufgehoben worden, da man in Schönbrunn keine weiteren öffentlichen Räumlichkeiten hat.

Gemeinderat Jürgen Bayer (FW) hatte allerdings unter Bezugnahme auf die Nutzung des Saales für Polterabende beantragt, die Vermietung für solche Anlässe erneut auf den Prüfstand zu stellen. Auch aus der Nachbarschaft hagelte es Beschwerden. So wurde von Anwohnern über massive Ruhestörungen bei einem Polterabend Anfang September geklagt.

Mieten darf übrigens, wer Schönbrunner und mindestens 18 Jahre alt ist, sofern der Saal nicht durch Vereine oder die Gemeinde belegt ist.

Die Verwaltung hatte in der Zwischenzeit die Frage der allgemeinen Zugangsberechtigung in Verbindung mit der Eigenschaft des Bürgersaals als öffentliche Einrichtung geklärt. Und kam zu dem Ergebnis, dass der Saal nicht förmlich als privater Veranstaltungsraum gewidmet ist. Somit erfolge die Vermietung nicht auf öffentlich-rechtlicher Basis. Ein allgemeiner Zulassungsanspruch scheide damit aus.

Während der Gemeinderat bereits in der vergangenen Sitzung die Vermietung des Saals für Familienveranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten nicht infrage stellen wollte, sah man dies bei Polterabenden und Junggesellenabschieden äußerst kritisch. Denn dazu lade man keinen eingrenzbaren Personenkreis ein. Vielmehr könne jeder kommen.

Daher verständigte sich das Gremium vergangenen Freitag einmütig darauf, die Vermietung des Bürgersaals für private Veranstaltungen dem Bürgermeister als Einzelfallentscheidung zu überlassen.

Im Beschluss aufgenommen wurde auch, dass "eine Vermietung für private Veranstaltungen wie beispielsweise Polterabende, Junggesellenabschiede und ähnliche, die nach ihrem Charakter und dem üblichen Gästekreis eine Gefährdung der repräsentativen Funktion des Bürgersaals und des Rathauses erwarten lassen, ausscheidet". Darüber hinaus gilt dies "gleichermaßen für private Veranstaltungen, die erheblich störende Auswirkungen auf die benachbarten Anwohner erwarten lassen".

Einstimmig vergab der Rat die Bauleistungen zur Belagserneuerung auf der Gemeindeverbindungsstraße Haag-Reichartshausen. Diese wird die Firma Emil Eckert aus Reichartshausen als günstigste Bieterin zum Preis von rund 173.000 Euro durchführen. Im Vorfeld hatten sechs regionale Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Fünf davon reichten ihre Gebote ein. Der teuerste Bieter lag bei knapp 237.000 Euro. Bei 200.000 Euro lag zuvor die Kostenschätzung.

Die Fahrbahn wird durch die Maßnahme im Bankettbereich auch etwas verbreitert. Mit einer acht Zentimeter starken Asphalttragdeckschicht soll die Straße überzogen werden.