Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Für Unstimmigkeiten sorgte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die geplante finanzielle Unterstützung der Ortsteiljubiläen durch die Gemeinde. Denn dieses und nächstes Jahr stehen vier dieser Jubiläen an: Schwanheim feiert in Kürze 650-jähriges Bestehen, Allemühl wird nächstes Jahr genauso alt, Moosbrunn gar 700 und Haag entweder 600 oder 635 Jahre, was noch genauerer geschichtlicher Abklärung bedarf. Bürgermeister Jan Frey wies darauf hin, dass Schönbrunn im Jahr 2012 sein 750-jähriges Bestehen feierte. Das Jubiläum wurde federführend von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen durchgeführt. Dabei wurde auch viel Geld in die Werbung gesteckt. Die durch die Bewirtschaftungserlöse damals nicht gedeckten Kosten in Höhe von 10.500 Euro trug die Kommune. Unabhängig von der im Nachgang sicher berechtigten kritischen Bewertung dieses Vorgehens, scheide bei den anstehenden Jubiläen der anderen vier Ortsteile allein schon aus arbeitsorganisatorischen Gründen eine solche Durchführung durch die Gemeinde aus, sagte Frey. Dies erledigten die Vereine allein. Und diese hätten nun mit Verweis auf die Übernahme des damaligen Schönbrunner Defizits um finanzielle Unterstützung gebeten.

Frey stellte klar, dass es sich dabei um reine Freiwilligkeitsleistungen handele, die dem Grundsatz und der Höhe nach vom Gemeinderat zu beschließen seien. "Jedes Jubiläum mit einem Betrag von 10.000 Euro zu unterstützen, ist im Hinblick auf die Finanzlage der Gemeinde weder finanziell machbar, noch politisch vertretbar", sagte er. Deshalb solle jedes Ortsteiljubiläum bis zu einem Betrag von maximal 4000 Euro gefördert werden. Dabei zahle man gegen Vorlage der Rechnungen ausschließlich Organisations- und Werbungskosten, wozu aber auch ein Festbankett zählen könne. Über die Höhe und Verteilung des Geldes schieden sich die Geister. Während der Moosbrunner Philipp Danzeisen (CDU) sich darüber "positiv überrascht" zeigte, empfand Ingo Kreutzer (CDU) aus Haag die Pauschale "problematisch". Denn Haag sei der größte Ortsteil. Kreutzer empfahl daher, die Mittel einwohnerabhängig zu vergeben, "wie es bei den Vereinsförderrichtlinien mitgliederabhängig ist". Für Musik und Werbung entstünden in Allemühl genau so hohe Kosten wie in Haag, entgegnete Alexander Wäsch (FW). Daher sollten alle Ortschaften den gleichen Betrag erhalten. "Die Wogen schlagen hoch in Haag", betonte Volker Wesch (CDU), da man um die damalige Schönbrunner Förderung wisse. Er sprach sich für Kreutzers Vorschlag aus: "Das ist nicht mehr wie richtig". Widerspruch kam von Gunter Kirschenlohr (CDU), der darauf hinwies, dass überall die gleichen Grundausgaben entstünden. "Ad acta" solle man doch jetzt mal die Kosten des Schönbrunner Jubiläums legen, forderte Jürgen Dinkeldein (FW) und signalisierte Unterstützung zum Verwaltungsvorschlag. Ebenso sah’s Karin Koch (CDU), die hervorhob, dass die damals beteiligten Schönbrunner Vereine auch erhebliche Spenden an öffentliche Einrichtungen gegeben hätten. Für die einwohnerbezogene Variante sprach sich auch Sascha Babovic aus. Aber: "Egal was wir entscheiden, wird’s Ärger geben". "Da geben wir Steuergelder aus und werden in der Öffentlichkeit zerrissen", ärgerte sich Jan Frey. "Keiner sagt mal Danke". Nachdem sich die Diskussion weiter im Kreis drehte, schritt man zur Abstimmung, bei der der Verwaltungsvorschlag gegen die Stimmen von Ingo Kreutzer, Volker Wesch und Sascha Babovic eine klare Mehrheit erhielt.