Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Am wohlsten fühlt sie sich, "wenn die Leut’ nicht wissen, dass ich da bin". Nur ja kein Aufhebens machen um ihre Person. Aber sie ist da. Und hilft, wo sie kann. Heike Frey (50) war eine der Ersten, die sich als Fahrer fürs neue Bürgermobil gemeldet haben. Sie war sogar diejenige, die zur "Jungfernfahrt" des gemeindlichen Serviceautos eingeteilt war. Öffentliche Aufmerksamkeit inklusive: Sie als erste am Steuer des nagelneuen "Schönbrunn-Mobils", sie stellvertretend für dieses Team aus 14 Freiwilligen, die das bürgerschaftliche Mobilitätsangebot praktisch ins Rollen brachten! Auf das obligatorische Foto musste die Öffentlichkeit bei ihr aber verzichten, diesen Wunsch lächelte die 50-Jährige mit einem "da gibt es Hübschere" einfach weg. Ziererei? Ist definitiv nicht ihr Ding. Im Vordergrund stehen aber genauso wenig - auch, weil es "dann doch heißt, das ist die Frau vom Bürgermeister, und das Interesse geht an der Sache vorbei...".

Seit Ehemann Jan vor zehn Jahren erstmals zum Rathauschef von Schönbrunn gewählt wurde, wohnt Familie Frey in Allemühl. Heike Frey ist gebürtige Wormserin, war erst als Friseurin, dann als Verkäuferin und zuletzt als Filialleiterin tätig, ehe sie Mutter wurde und in den Kleinen Odenwald zog. Tochter Amelie ist mittlerweile 15 und geht in Eberbach zur Schule.

In Allemühl fühlt sich Heike Frey so richtig wohl, sie schätzt und genießt den "großen Zusammenhalt" in dem kleinen Dorf mit seinen 335 Seelen, "die Leute sind immer hilfsbereit, das ist besonders - und unheimlich viele sind dazu bereit, was zu machen!" So wie sie selbst. Heike Frey bringt sich gern in alle möglichen Aktivitäten ein, macht bei der Sternsingeraktion mit, beim Krippenspiel in der evangelischen Kirche, bäckt Kuchen für die Seniorenfeier und ist Mitglied bei den Schönbrunner Landfrauen. Nur bloß kein Vereinsamt, das liegt ihr nicht.

Auch fürs Bürgermobil, das in ihrer Mobilität eingeschränkten Ortsbewohnern die ÖPNV-Lücken überwinden hilft, hat sie sich schon beim ersten Hörensagen interessiert. Und bei näherem Hinsehen fand sie das ganze Drum und Dran so gut durchdacht und so perfekt organisiert, dass sie sich spontan als Freiwillige gemeldet hat: "Das passt für mich, ich hab’ ja Zeit, ein bissel jedenfalls, Autofahren kann ich auch" - und Lust am Helfen hat sie sowieso. Seither fährt sie immer Dienstag vormittags und in den letzten zwölf Monaten auch Donnerstag nachmittags meist ältere Menschen ohne fahrbaren Untersatz zum Einkaufen, zum Arztbesuch, zur Krankengymnastik oder zum Kliniktermin nach Eberbach, Aglasterhausen oder Heidelberg. Wenn es ihr Fahrplan zulässt und nicht noch weitere Touren gebucht sind, wartet Heike Frey am Zielpunkt bis zu zwei Stunden im Auto auf ihre Fahrgäste, um sie anschließend wieder heim zu bringen. Kein Stress: "Dann nehm ich mir halt ein Buch mit und komme auch mal wieder zum Lesen!"

Ihren Führerschein hat Heike Frey mit 19 gemacht und fährt seitdem leidenschaftlich gern und viel Auto. Situationen, die sie fahrerisch überfordert hätten, sind ihr noch nicht untergekommen. In den Feldweg rein und rückwärts wieder raus? Ein Klacks. Wer auf dem Land lebt, ist aufs Autofahren angewiesen, steht für die 50-Jährige fest. Busse fahren zwar, aber eben viel zu selten, und aus diesem Grund sind Ältere ohne eigenes Auto ja auch "abgehängt". Für Tochter Amelie spielt Heike Frey Mama-Taxi und holt sie nach der Schule von der Bushaltestelle in Allemühl ab - "das mach ich freiwillig!". Obwohl es keine 1500 Meter sind bis nach Hause. "Das geht einfach schneller - und die Zeit ist knapp". Gern nimmt sie auch andere Schüler im Auto mit, selbst wenn sie dann ein "Aber die können doch laufen!" zu hören kriegt. "Ja", kontert Frey dann seelenruhig, "aber die können genausogut mitfahren!"

Ihre Fahrgäste im Bürgermobil erlebt Heike Frey als sehr offen und gesprächig. Überhaupt sei der menschliche Kontakt bei dieser Beförderungsart ganz wesentlich, hat sie festgestellt. "Manchmal ist reden wie Medizin für die Leute", und Frey lässt sich bereitwillig darauf ein, "ich erzähle gern, kann aber auch gerne zuhören". In der großen Mehrzahl sind es Frauen, die vom Schönbrunn-Mobil Gebrauch machen, ältere Frauen, alleinstehend, "irgendwie übrig geblieben", weil die Angehörigen unter der Woche meist keine Zeit haben oder woanders wohnen. Und oft ist es so, dass diese Frauen nie im Leben selbst hinterm Steuer saßen, weil das Sache des Ehemanns war. Das Engagement der Ehrenamtlichen werde deshalb auch dankbar angenommen, "ein Gewöhnungseffekt wird sich da nicht so schnell einstellen".

Während der Fahrt läuft in der Regel zwar alles glatt, aber es gab auch schon brenzlige Situationen. Heike Frey kann auch damit umgehen: "Ich bin kein ängstlicher Mensch, und ich weiß, was ich im Notfall zu machen habe". Den Notarzt rufen, freilich. Aber bis der kommt, ist sie da und hilft: "Ich kann warten, ich kann beruhigen". Was sie auch kann: sich im entscheidenden Moment sofort zurücknehmen und unsichtbar machen.