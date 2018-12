Schönbrunn. (RNZ) Weil im Frühsommer an der Straßenböschung der Kreisstraße K4108 von Allemühl nach Schwanheim streng geschützte Zauneidechsen entdeckt wurden, verzögert sich der Ausbau des maroden Sträßchens bis mindestens 2020.

Das Straßenbauamt hat nach der Entdeckung der Echsen die Stützkonstruktion der Straße zwar noch einmal umgeplant. Dadurch wird nicht ganz so stark in den Lebensraum der Tiere eingegriffen, doch ganz vermieden werden kann der Eingriff nicht. Deshalb sollen für die Eidechsen, wie das Landratsamt aktuell mitteilt, Ersatzlebensräume angelegt werden - und das dauert.

Die geschützten Eidechsen überwintern teilweise von August bis in den April, Paarungszeit ist von Mai bis Juni. Wenn die Tiere vom Straßenrand an andere Plätze in der Nähe umsiedeln sollen, brauchen sie Zeit. Die Ersatzlebensräume müssen geplant, von der Naturschutzbehörde genehmigt, ausgeschrieben und dann angelegt werden. Laut Landratsamt können die Ersatzhabitate deshalb erst im Herbst 2019 angelegt werden. Im Frühjahr 2020 kann dann damit begonnen werden, die Tiere von der Straße zu vergrämen. Erst danach kann mit den geplanten Straßenbauarbeiten begonnen werden.