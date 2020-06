Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Nichts wird‘s auch in diesem Jahr mit dem Ausbau der Schönblickstraße in Allemühl. Darüber informierte Bürgermeister Jan Frey kürzlich den Gemeinderat. Denn die Untergrundverhältnisse gestalteten sich schwieriger als vermutet, weshalb noch mal ein Ingenieurbüro ran müsse.

Die Hangsicherung könne nämlich nicht wie vorgesehen gebaut werden. Außerdem habe der Grunderwerb für den geplanten seitlichen Gehweg nicht geklappt, so dass dieser nicht bis zur Ortsdurchfahrt geführt werden könne, sondern auf Höhe des Treppenabgangs zum Dorfplatz enden werde. Also klappt es mit dem für Juni vorgesehenen Ausbaubeginn nicht. Zudem ändere sich auch die Kostensituation. Mit den dann überarbeiteten Plänen müssten sich wiederum Kreistag und Gemeinderat befassen, ehe man loslegen könne.

Wie uns Anwohner Friedbert Heiß mitteilte, reichen die ursprünglichen Planungen für den Ausbau sogar bis Anfang der Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts. Doch immer wieder sei die Maßnahme verschoben worden. Mal sei der Grunderwerb noch nicht getätigt, mal sei kein Geld vorhanden gewesen.

Letztes Jahr sollte es dann losgehen und der letzte Teilabschnitt der nach Schwanheim führenden Verbindung gemeinsam mit der Sanierung der Wasser- und Abwasserversorgung in Schuss gebracht werden. Doch ein entdecktes Vorkommen der Zauneidechse bremste das Ganze aus. Die Tierchen mussten ganz artgerecht "vergrämt" werden. So wurden dann nur Leitungen ausgewechselt und die Straßendecke anschließend wieder verschlossen.

Immerhin wurden mittlerweile entlang der Trasse bereits Bäume gerodet und Holzstickel eingeschlagen. Auch für die Eidechsen wurden Unterschlupfmöglichkeiten geschaffen.

Planung reicht 30 Jahre zurück

Nicht erweitert wird das digitale Sitzungsprogramm der Gemeinde um mehrere Module. Das Ganze war vor allem wegen der Corona-Krise und der Option von Video-Sitzungen des Rates wieder im Gespräch. Die Module hätten einmalig knapp 4500 Euro gekostet und weitere Kosten für Wartung und Pflege von jährlich rund 700 Euro verursacht. Heftig wurde im Gremium über diese Art der Ratsarbeit diskutiert. Während der Bürgermeister erläuterte, dass der Systemanbieter ein Modul zur Organisation und Durchführung von Videositzungen gar nicht im Angebot habe und sich für Präsenzsitzungen aussprach, argumentierte Carmen Oesterreich (SPD), dass es doch auch alternative Programme gebe.

Karin Koch (CDU) warf ein, dass sie sich schon im vergangenen Oktober um eine solche Lösung bemüht habe, dabei jedoch feststellen musste, "dass die Module für unsere Arbeit nicht taugen". An Oesterreich gerichtet, sagte sie: " Sie können eine Vorstandssitzung in Ihrem Verein per Video machen, aber keine öffentliche Gemeinderatssitzung". Auch Sascha Babovic ( FW) warf die Frage auf, "ob wir das überhaupt wollen". Freilich nur für den Fall einer Pandemie, beschwichtigte Oesterreich.

Für Lacher sorgte Volker Wesch (CDU) mit einer Bemerkung: "In den Jahren, seit ich im Gemeinderat bin, ist es nicht so gängig, dass es Pandemien gibt", so der Haager Bauunternehmer. Jens Feldhaus war der Auffassung, "dass man zum jetzigen Zeitpunkt keine Video-Konferenzen braucht". Nach längerer Debatte lehnte der Rat dann sogar einstimmig die Erweiterung des digitalen Gemeinderatssitzungsdienstes um die Module "Workflow, Workflow Plus, Akte und Fraktionsarbeit" ab.

Schließlich war auch im Beschlussvorschlag von der Verwaltung schon darauf hingewiesen worden, "dass in Anbetracht der Haushaltslage, der zu erwartenden Einnahmeeinbrüche sowie dem gebotenen Finanzierungsvorrang für die direkt der Daseinsvorsorge dienenden Maßnahmen auf die angebotene Erweiterung der Module für die digitale Ratsarbeit aktuell leider verzichtet werden muss".