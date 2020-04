Die Straße zwischen Schwanheim und Allemühl ist in den letzten zwei Wochen saniert worden. Dabei wurden auch zwei Schachtbauwerke erneuert. Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben ist die Kreisstraße 4108 zwischen Allemühl und Schwanheim. Zwei Wochen war sie wegen Sanierungsarbeiten an den Banketten gesperrt. Autofahrer, die Richtung Sinsheim bzw. Eberbach wollten, mussten den Umweg über Schönbrunn oder die Serpentinenstrecke nehmen.

Heftige Niederschläge in den vergangenen Wochen hatten die Arbeiten kurzfristig erforderlich gemacht. Das teilte der Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis mit, Matthias Knörzer. Gearbeitet wurde auf einer Länge von etwa einem Kilometer in mehreren Teilbereichen, hauptsächlich in den Kurven. Knörzer sagte, man habe eine "hydraulisch gebundene Tragschicht" eingebaut. Dabei wird Schottermaterial mit Zement vermischt, um eine höhere Standfestigkeit zu erreichen.

Wegen der geringen Fahrbahnbreite und auch um die Arbeiter abzusichern, habe man die Straße komplett sperren müssen. Die Zeit habe man zudem genutzt, um zwei Schachtbauwerke zu sanieren und verbessern. Ebenso seien die Grabensohlen der Wasserauslaufbereiche mit Grobschlag hergestellt worden, um die Fließgeschwindigkeit des abgeleiteten Wassers zu verringern. Die kompletten Arbeiten seien mit eigenem Personal und eigenem Geräte vorgenommen worden. Laut Knörzer kostet die Sanierung der K 4108 rund 10 000 Euro.