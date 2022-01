Schönbrunn/Pleutersbach. (jbd) Das Trinkwasser von Schönbrunn und Pleutersbach ist wieder frei von Beimengungen jeglicher Art. Wie die Gemeinde Schönbrunn am Montag in ihrem Amtsblatt bekannt gab, konnte die am letzten Mittwoch, 5. Januar, angeordnete Chlorung des Wassers wieder eingestellt werden.

Die für die Trinkwasserversorgung sämtlicher Ortsteile Schönbrunns zuständige Städtische Dienste Eberbach (SDE) hatte aufgrund der durch starke Regenfälle erhöhten Trübungswerte im Allemühler Quellwasser diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen. Damit sollte einer Verkeimung im Wassernetz vorgebeugt werden. Die beigefügte Chlormenge lag laut SDE allerdings unterhalb der von der Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen Grenzwerte. Erwartungsgemäß ist nun offenbar seit dem Wochenende die Qualität des Quellwassers wieder einwandfrei.