Von Martina Birkelbach

Schönbrunn. Über 360 Einsätze hatte die Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald mit Sitz in Schönbrunn im Jahr 2018. Im vergangenen Jahr waren es, damals noch im Verbund mit der Abteilung Greifswald Ostsee, 507. Von den 22 Mitgliedern waren etwa 14 aktiv dabei, sie haben freiwillige, kostenlose und ehrenamtliche Hilfe bei allen Notfällen von Haus- und (im Rahmen der gesetzlichen Regelungen) Wildtieren geleistet; rund um Eberbach, Schönbrunn und Neckartal-Odenwald. Alles lief gut, bis Ende 2019 die Einsätze "vorerst" eingestellt wurden. Grund waren unter anderem die geplanten Erhöhungen der Notdienstgebühren der Tierärzte. Dann kam auch noch Corona. Wie es mit dem Verein weitergeht, darüber haben wir mit dem Vorsitzenden Sven Jensen gesprochen.

Sven Jensen. Foto: mabi

Herr Jensen, Sie hatten die Arbeit vorerst eingestellt und wollten abwarten, ob die Erhöhung der Notdienstgebühren tatsächlich im Gesetz verankert wurde. Worum ging es genau?

Nachdem bekannt wurde, dass die Notdienstgebühren für tierärztliche Behandlungen deutlich erhöht werden würden (übrigens völlig zurecht) stellten wir unsere Einsätze, die ja hauptsächlich in die Notdienstzeiten fallen, ein, da wir die Tierarztkosten, die sonst auf uns zu gekommen wären, mit unserem Spendenaufkommen nicht hätten decken können.

Und kam es dann zur Erhöhung der Notdienstgebühren?

Diese ist zum 14. Februar in Kraft getreten.

Das heißt, ihr Verein hat seine Arbeit noch immer eingestellt?

Eigentlich war geplant – nachdem die Erhöhung in Kraft trat – Ende März auf einer Mitgliederversammlung zu besprechen, wie es weitergehen soll. Beziehungsweise wie wir unser Einsatzprofil umstrukturieren müssen, um keine Probleme bezüglich des Verhältnisses zwischen Spendenaufkommen und Tierarztkosten zu bekommen. Um das noch einmal zu veranschaulichen: Aufgrund der neuen Gebührenordnung würde uns ein Einsatz der vorher 200 Euro Tierarztkosten nach sich gezogen hätte, nun 450 Euro kosten. Und dann kam Corona.

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Haus- und Wildtierrettung?

Etwa die Hälfte unserer aktiven Mitglieder arbeitet im pflegerischen beziehungsweise medizinischen Bereich, insoweit war weder an eine Mitgliederversammlung noch an eine Wiederaufnahme der Einsätze in größerem Umfang bis zum jetzigen Zeitpunkt zu denken. Auch weil ich selbst als Betreiber eines Pflegeheimes (Seniorenheim Parkblick in Schwanheim) – in dem ich ja auch selbst aktiv in der Pflege mitarbeite – seit März keine Kapazitäten für die notwendige Umstrukturierung gehabt hätte. Auch wenn sich in der Bevölkerung zwischenzeitlich aufgrund der Lockerungen die Lage wieder einigermaßen normalisiert hat, so sieht das in Pflegeheimen doch noch etwas anders aus.

Eine von der Haus- und Wildtierrettung gerettete Katze. Foto: privat

Sehen Sie noch eine Zukunft für den Verein und wie würde die aussehen?

Es ist ja nicht so, dass wir komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Wir sind zwar nicht über unsere Notrufnummer erreichbar, aber durch Vermittlung von Mitgliedern oder anderen Tierschutzorganisationen hatten wir in diesem Jahr durchaus einige Einsätze. So haben wir beispielsweise Anfang des Jahres eine Ziege, die in den Johannes-Anstalten verletzt aufgefunden wurde, versorgt. Und wir haben eine andere Tierrettung mit unserem Pettrailer (Tier-Suchhund) bei der Suche nach einem entlaufenen Hund unterstützt. Auch haben wir bei mehreren Anfragen bezüglich entlaufener Hunde logistische Hilfe geleistet. Außerdem unterstützen wir aktiv die Igelhilfe Neidenstein bei deren Arbeit. Wann und wie es genau weitergehen wird, ist derzeit, aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen, noch nicht so einfach abzusehen. Hier wird man hoffentlich Anfang nächsten Jahres – dann wird ja hoffentlich ein Impfstoff verfügbar sein – genaueres sagen können.

Was passiert derzeit in "ihrem" Gebiet mit den Tieren, die in Not sind?

In dem Bereich, in dem wir unsere Einsätze gefahren haben, gibt es glücklicherweise noch einige weitere Tierschutzorganisationen und Tierrettungen; – insoweit ist hier keine allzu große Lücke entstanden.