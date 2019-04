Schönbrunn. (me) Die klimafreundlichste und kostensparendste Energie ist die, die erst gar nicht verbraucht wird. Die Gemeinde Schönbrunn will im Sommer eine neue Wärmeversorgung für Rathaus und Grundschule in Betrieb nehmen. "Nach der Fertigstellung werden wir jährlich rund 127 Tonnen CO2 einsparen", sagt Bürgermeister Jan Frey.

Im Zuge der Erneuerung wird der alte Ölbrennwertkessel im Heizraum des Rathauses demontiert, entsorgt und durch zwei Holzpelletkessel, Wärmepufferspeicher und ein Pelletlager ersetzt. Rathaus und Schule werden mit einer 120 Meter langen Nahwärmeleitung verbunden. Der dezentrale Pufferspeicher dient zur Abdeckung von Spitzenlasten der Schule. Dazu kommen regulierbare Thermostatventile, ein hydraulischer Abgleich für das Rathaus, eine bessere Heizungs-Regelungstechnik und ein neuer Heizkreisverteiler für die Schule.

Umgesetzt wird die neue Heizung über einen Wärmecontracting-Vertrag mit der AVR Energie. Die AVR plant, baut und finanziert die Anlage und betreibt sie anschließend für mindestens 15 Jahren. "Unser Modell spart der Gemeinde Zeit und Geld, ist nachhaltig und wirtschaftlich, weil kein Kapital gebunden wird und andere Investitionen getätigt werden können", wirbt AVR-Prokurist Thomas Brümmer für das Modell.