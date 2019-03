Von Elisabeth Murr-Brück

Schönbrunn-Moosbrunn. Es passiert täglich, hundertfach: Ein Bus setzt den Blinker und fährt die Haltestelle an. Wissen Sie, wie man sich als Autofahrer richtig verhält? Ganz sicher? Und wie ist das mit dem Kreisverkehr? Müssen Autos immer anhalten, wenn man als Fußgänger die Straße quert? Wie schnell ist Schritt-Geschwindigkeit?

Bei einer Wette stehen die Chancen gut, dass man sie verliert. Wer den Führerschein vor dreißig Jahren oder mehr gemacht hat, braucht heute in manchen Punkten Nachhilfe. Die gab es am Mittwochabend beim Landfrauen-Verein Moosbrunn in Zusammenarbeit mit der Verkehrsprävention Sinsheim. Es war die erste Veranstaltung einer dreiteiligen Reihe, die im weiteren über Trick-Betrug und die Wirkung von Medikamenten im Straßenverkehr informieren wird.

Technik hat sich weiter entwickelt, die Straßenverkehrsordnung enthält Bestimmungen, die es vor Jahrzehnten noch nicht gab. Acht Beispiel-Situationen besprachen Kommissar Ralf Langer und Oberkommissar Martin Kölblin, sie sollten den durchweg erfahrenen Zuhörern der gut besuchten Veranstaltung "mehr Handlungssicherheit" geben.

> Ablenkung am Steuer gilt in Polizeikreisen als eine der größten Gefahrenquellen. Der Klassiker: Handy und Navi werden während der Fahrt bedient. "Fahren Sie notfalls rechts ran", sagt Langer und warnt: Auch eine nette Begleitung kann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen - oder ein Streit.

> Linien- und Schulbus: Sobald der Fahrer den Warnblinker setzt und damit einen Halt ankündigt, müssen auch Autofahrer anhalten. Erst wenn der Bus steht, dürfen sie im Schritttempo (erster Gang, maximal sechs Stundenkilometer) mit genügend Abstand vorbeifahren. Das gilt auch für die Gegenfahrbahn! Blinkt der Bus zur Weiterfahrt, hat er Vorfahrt.

> Im verkehrsberuhigten Bereich (volkstümlich "Spielstraße") gilt Schrittgeschwindigkeit, Parken ist nur auf gekennzeichneten Parkplätzen erlaubt. Beim Verlassen dieses Bereichs gilt keine Vorfahrt.

> Kreisverkehr: Blinken muss nur, wer ihn verlässt und gegebenenfalls für Fußgänger anhalten (wie immer beim Abbiegen nach rechts), nicht so, wenn man in den Kreisel einfährt. Fußgänger sollten sich allerdings nicht darauf verlassen, dass die Autofahrer das auch wissen ("90 Prozent tun es nicht"). Andererseits würden sie zu oft zu Unrecht davon ausgehen dass Autos grundsätzlich für sie halten müssten.

> Fahrbahnverengung: Das Reißverschlussverfahren wird zwar schon seit Jahr und Tag in Fahrschulen gelehrt, in allen Köpfen angekommen ist es längst nicht. Reflexartig wechseln viele Fahrer auf die verbleibende Spur, wenn die Verengung angekündigt wird und produzieren damit schnell einen unnötigen Stau. Wer die nun freie Bahn vorschriftsmäßig nutzt, zieht sich häufig den Unwillen der vermeintlich "Braven" zu. Die aber sind verpflichtet, immer ein Fahrzeug im Wechsel in die verbleibende Spur zu lassen. Auch hier empfiehlt die Polizei, gelassen zu bleiben und notfalls auf sein Recht zu verzichten: "Was sind schon ein paar Sekunden Zeitverlust."

> Ampelkreuzung mit Grünpfeil: Ein Geschenk der Wiedervereinigung, das Rechtsabbiegen auch bei roter Ampel ermöglicht - mit aller Vorsicht und erst nach einem Stopp an der Haltelinie, wenn die Straße tatsächlich frei ist: "Im Prinzip wie bei einem Stopp-Schild."

> Rettungsgasse: Nichts Neues, neu ist aber die gesetzliche Verpflichtung dazu. Und zwar bereits dann, wenn der Verkehr stockt und nicht erst, wenn sich Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn nähern! Wenn sie durch sind, soll die Rettungsgasse für weitere Einsatzfahrzeuge frei bleiben. Das gilt für Autobahnen und Straßen mit mindestens zwei Fahrstreifen in eine Richtung außerhalb geschlossener Ortschaften. Ein Verstoß kostet "richtig Geld", sagt Kommissar Langer: "Das geht los mit 200 Euro, es geht um Menschenleben."

> Führerschein: Die Tage der grauen und rosa Lappen sind gezählt, auch Führerscheine im Scheckkarten-Format müssen nach 15 Jahren erneuert werden: EU-Vorgabe, die Inhaber sollen dem Dokument noch zugeordnet werden können. Weil in Deutschland 43 Millionen Autofahrer erfasst werden, erfolgt der Wechsel gestaffelt. Die Führerschein-Inhaber werden angeschrieben, wenn sie an der Reihe sind, verschont bleibt, wer vor 1953 geboren wurde.

Schon im Sommer könnte ein neues Fahrgerät für Aufregung sorgen: Motorisierte Tretroller ("E-Scooter") boomen, sie erreichen etwa doppelte Schrittgeschwindigkeit und dürfen als deklarierte "Spielgeräte" auf Gehwegen gefahren werden. Kommissar Langer fürchtet: "Da kommt was auf uns zu."