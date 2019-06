Schönbrunn-Moosbrunn. (irob) Am Wochenende des 6. und 7. Juli feiert Moosbrunn sein 700. Jubiläum. Mit dem Heimatabend am Samstag wird um 19 Uhr der Festakt eingeleitet. Erwartet werden dazu auch ehemalige Moosbrunner. Zur Geschichte des Ortes wird nicht nur Historiker Rüdiger Lenz berichten. Kleine Sketche, vorbereitet von den Einheimischen, erzählen ebenfalls vom damaligen Leben: dem Postamt und der Postliesel, die die Rente an die Haustür brachte, die alles wusste und mitbekam, was im Dorf so los war - heute in der Form undenkbar; oder dem Stammtisch in der alten Gaststätte "Rose", wo Dorfpolitik gemacht wurde. "Von damalig vier Gaststätten gibt es heute keine mehr", blickt Peter Scholl vom Festkomitee zurück.

Am Sonntag findet um 10 Uhr im Bibelgarten bei der Kirche der Festgottesdienst statt, Gemeindepfarrerin Nadine Jung-Gleichmann wird ihn halten. Um 11 Uhr übernimmt die offizielle Eröffnung Bürgermeister Jan Frey, Ritter Friedrich von Hirschhorn alias Hans-Jürgen Waibel steht ihm zur Seite.

Der Ortskern wird zur erlebbaren, fühlbaren und schmeckenden Zeitgeschichte umgewandelt, wird zum Erlebnis. Neben alter Handwerkskunst, einfacher Kost von anno dazumal, altertümlichen Spielen für Kinder, wird an diesem Tag ein kleines Theaterstück aufgeführt. "Die Wilddiebin vom alten Berg", die erwischt wird und eine Gerichtsverhandlung über sich ergehen lassen muss.

Der Platz der ehemaligen Gaststätte Traube wurde zum erlebbaren Bauerntierhof umfunktioniert.