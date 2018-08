Schönbrunn. (rnz) Am Dienstag gegen 15.45 Uhr geriet ein Mercedes Benz A-Klasse in der Hauptstraße in Brand und wurde hierbei völlig zerstört. Durch die Hitzeentwicklung ging außerdem eine Fensterscheibe eines nahegelegenen Hauses zu Bruch. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro.

Ermittlungen ergaben, dass ein 31-jähriger zuvor Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug seiner Ehefrau durchgeführt hatte und das Fahrzeug nach der vermeintlichen Fehlerbehebung Feuer fing. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn gelöscht.