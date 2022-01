Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Ein Starkregenrisiko-Management will die Gemeinde Schönbrunn gemeinsam mit der Nachbarkommune Lobbach einführen. Der Gemeinderat stimmte am Freitag im Bürgersaal dem Abschluss einer entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den beiden Gemeinden zu. Gleichzeitig billigte man nachträglich den Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm "Wasserbau und Gewässerökologie" sowie die Stellung des Förderantrags und sicherte die Bereitstellung von gemeindlichen Mitteln in Höhe von bis zu 25.000 Euro zu.

Die Tätigkeit des damit beauftragten Heidelberger Fachbüros kostet gut 128.000 Euro. Davon gibt’s eine Landesförderung von 70 Prozent, was rund 90.000 Euro entspricht, knapp 17.000 Euro bleiben an Lobbach hängen, den Rest trägt Schönbrunn.

Wie Bauamtsleiterin Nicole Ernst-Karch dazu ausführte, sei es nach den jüngsten Starkregenereignissen aus Sicht der Verwaltung geboten, ein solches Management einzuführen. Unter Starkregen verstehe man lokal begrenzte große Niederschläge mit hoher Intensität. Diese seien meist von geringer räumlicher Ausdehnung und kurzer Dauer. Daher stellten sie ein schwer zu kalkulierendes Überschwemmungsrisiko dar. Die im Rahmen des Starkregenrisiko-Managements erstellen Gefahrenkarten sollen den Bürgern dabei als Grundlage für die Bewertung der eigenen Überflutungsgefährdung und die Konzeption von organisatorischen und baulichen Schutzmaßnahmen dienen. Bauliche Maßnahmen der Kommune sollten vorrangig auf die Abhaltung von Wasser aus Außengebieten und den Schutz der öffentlichen Gebäude und Infrastruktur ausgerichtet sein.

Das Verfahren ist in fünf Schritte gegliedert, beginnt mit der Festlegung der zu untersuchenden Bereiche und endet mit der technischen Überprüfung der erarbeiteten Daten durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Die gesamte Untersuchungsfläche beträgt rund 63 Quadratkilometer, wovon knapp 28 (44 Prozent) auf Lobbacher und gut 35 (56 Prozent) auf Schönbrunner Gemarkung liegen.

Es wird zunächst einmal von etwa 25 "Risikosteckbriefen" je Gemeinde ausgegangen. Die werden nach einer Untersuchung der Gebiete bzw. Objekte erstellt und enthalten eine Beschreibung des Risikos sowie empfohlene Maßnahmen. Einer davon schlägt laut Bürgermeister Jan Frey im Angebot des Fachbüros mit rund 200 Euro zu Buche.

Jens Feldhaus (SPD) fragte, was nach der Erstellung des Maßnahmenkatalogs geschehe. Bei der Umsetzung verschiedener Vorschläge komme doch wahrscheinlich einiges auf die Hausbesitzer zu. Er wollte wissen, ob’s dafür Förderungen gebe.

"Wahrscheinlich nicht", antwortete Jan Frey. Und ganz verhindern könne man Schäden durch Starkregen auch nicht, "aber wir wollen den größtmöglichen Schutz".

Carmen Oesterreich (SPD) erkundigte sich, warum Lobbach bei dem Projekt die Federführung hat. Zum einen, weil die sich mit der Thematik schon länger beschäftigten, zum anderen, weil man in Schönbrunn nicht die dafür erforderlichen Personalkapazitäten habe, erläuterte Frey. Man solle auch mit den Landwirten wegen Maßnahmen gegen Bodenverdichtung reden, schob die Rätin nach. Damit beschäftige man sich seit über 30 Jahren, erwiderte Landwirt Philipp Danzeisen (CDU). Und zwar im ureigensten Interesse: "Der Boden ist unser Hab und Gut. Wenn nichts wächst, ernten wir auch nichts".

Berufskollege Jürgen Bayer (FW) ergänzte, dass es beim Ablaufen des Wassers vor allem auch darauf ankomme, zu welcher Jahreszeit es regnet.